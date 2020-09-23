Şans Topu sonuçları açıklandı

23 Eylül Şans Topu çekilişi bugün gerçekleştirildi. Saat 20.00'da gerçekleştirilen Şans Topu sonuçlarına göre kazandıran numaralar 6 - 11 - 14 - 18 - 34 + 6 olarak belirlendi.

ŞANS TOPU SONUÇLARI 23 EYLÜL 2020 SONUCU: 6 - 11 - 14 - 18 - 34 + 6

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