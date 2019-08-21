Şanlıurfa'da canlı bombanın yakalanması kamerada

Şanlıurfa'da 8 Ağustos'ta eylem hazırlığındaki canlı bombanın yakalanma anı ortaya çıktı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Habertürk TV'deki programda "Türkiye'nin önemli bir merkezine giden bombayı Şanlıurfa'da yakaladık. Eğer bu eylem gerçekleşseydi uluslararası bir sorun haline gelecekti" demişti.

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde yer alan ve Balıklıgöl’e yaklaşık 100 metre mesafede bulunan Meşarkiye Caddesi'nde üzerinde canlı bomba düzeneği olan terörist 8 Ağustos'ta yakalandı. Polis tarafından yakalanan terörist gözaltına alınırken, üzerindeki düzenek ise sökülerek fünye ile patlatılmıştı. TRT Haber'in ulaştığı görüntülerde, teröristin yakalanma anı ortaya çıktı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Biz bu gece Türkiye'nin önemli bir merkezine giden bombayı Şanlıurfa'da yakaladık. Eğer bu eylem gerçekleşseydi uluslararası bir sorun haline gelecekti" dedi.