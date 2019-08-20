İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'nin Nabzı programında Didem Arslan Yılmaz'ın moderatörlüğünde gazeteciler Nagehan Alçı, Veyis Ateş, Çetiner Çetin ve Deniz Zeyrek'in sorularını yanıtlıyor.

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Bakan Soylu'nun açıklamalarından satırbaşları ise şöyle:

DİDEM ARSLAN YILMAZ: Bayramın hemen ardından Diyarbakır, Van, Mardin Büyükşehir Belediyelerine kayyum kararı alındı. Bu kararı destekleyenler de, eleştirenler de var. Neden bu karar alındı? Bu kişilerle ilgili varsa terör iltisakı, 4,5 ay görevdelerdi.

"KARAR SİYASİ DEĞİL, HUKUK ÇERÇEVESİNDE İDARİ BİR KARAR"

SÜLEYMAN SOYLU: Türkiye bu fotoğrafı bir kere daha gördü. Hepimiz bu acıları, kayıpları, maliyeti ödedi, hepimiz ödedik, bütün millet ödedi. Belediyelerin terör merkezi haline gelmesini herhalde burada tartışmamız lazım. Bir karar alındı. Alınan karar siyasi değildir. Alınan karar hukuk çerçevesi içerisinde bir idari karardır. Anayasa'nın 127. maddesi İçişleri Bakanlığı'na yetki veriyor. Birçok değerlendirmeleri inanın üzülerek takip ediyorum. Burası bir hukuk devleti. Burada bir taraftan terör örgütü tutacak belediyeleri kendine ait merkez haline getirecek, adayları belirleyecek, oradan kendine finansan, insani kaynak, moral, lojistik, kültürel birikimi gerçekleştirmeye çalışacak, devlet bunları görecek. Mahkemeler bu konuda dava açacaklar. Geçen dönemde görevden aldıklarımızla ilgili birçok tutuklamalar var.

"POLİSİ ÖLDÜREN TERÖRİSTİN MEZARINI ZİYARET EDİYOR"

SOYLU: Size şöyle söylesem, siz FETÖ'nün üyesisiniz desem veya bana deseniz dünyayı koparmaz mıyız? Hiçbirinden bir ses çıkmadı, çıkamaz da! Devlet, hukuk ve demokrasiyle beraber bir daha bu işlere girmeyin diyor. İşini yapıyorsa, bu tip bağlantının içinde değilse benim işim onun görevini rahat bir şekilde yapmasını temin etmemdir.

NAGEHAN ALÇI: Burası bir hukuk devleti dediniz. O yüzden bazı şeyleri açmanızı rica edeceğim. Bu üç belediye başkanıyla ilgili hangi suçlama ve soruşturmalarıyla ilgili araştırma yapmaya çalıştım. Ahmet Türk ve avukatıyla konuştum. Onların bana verdiği bilgi şuydu; Belediyeler Kanunu'nun 45 ve 47. maddelerine atıf yapılıyor. Bu maddelerin işaret ettiği seçildikten sonra açılan soruşturmaya dair İçişleri Bakanlığı'nın görevden alma yetkisi oldu. Mardin'de Mart seçimlerinden sonra açılan bir soruşturma bilgisi bana geldi, bu doğru mu? Diyarbakır Belediye Başkanı 4 Nisan'da katıldığı bir törenle ilgili soruşturmadan bahsetti. Önceki soruşturmalar mı gerekçe gösterildi, yoksa sonra ki mi?

SOYLU: Bunların hepsi mugalata. Önce açılan da var sonradan da açılanlar var. Seçim sürecinde yapılan konuşmalar var. Polisi öldüren teröristin mezarını ziyaret ediyor. Şimdi bu bir kamu görevlisi. Biz ne yapmalıyız? Bırakalım mı?

"KOYUN ÇALDIĞI İÇİN BİR MUHTARI AÇIĞA ALDIK"

SOYLU: Anayasa'nın 127. maddesi ve Büyükşehir Belediye Kanunu'nun 47. maddesinin bize verdiği yetkiyle... Seçimden önce, sonra bu bir mugalata. Göreviyle ilgili olan hadiseyi gördüğümüz andan itibaren gerçekleştirme fırsatına sahibiz. Bizim elimizde kolluk kuvvetlerimiz var, bir taraftan yargı var. Müfettişler girer suç duyurusunda yapar.

VEİS ATEŞ: YSK niye onayladı deniyor?

SOYLU: YSK'nın aday belirleme kanunu ile belediye başkanı kanunun ikisi ayrı. Bana diyor ki sen tehdit görüyorsan bunu şu çerçeve içinde açığa alabilirsin. Ben bir muhtar açığa aldım. Köyündeki birkaç kişinin koyunlarını çaldı. Ben mahkeme kararı mı beklemeliydim. Kardeşini öldüren belediye başkanını açığa aldım.

DENİZ ZEYREK: Madem başkanların hukuki sorunları vardı onlar alınsaydı. Meclis toplanıp, yeniden başkan seçseydi diye bir mesele var.

SOYLU: Kanun net. Kardeşini öldüren belediye başkanıyla ilgili süreç yaşanıyorsa, burada yolsuzluk, ihmal, görevi kötüye kullanmayla ilgili birisi görevden alınıyorsa, bu yargılanmanın sona erene kadar bizim açımızdan bir tedbirdir. Terörle ilgisini, iltisakını bulduğunuz anda oradaki yapı tamamen sizin geçici bir başkan vekili atamanızı getiriyor, siz atıyorsunuz. Bir devlet memuru, vali, kaymakam, vali yardımcısı, dışarıdan herhangi birisini atayabilirsiniz. Bu hakkı size kanun veriyor. Diğerinde ise suistimal, görevi kötüye kullanma gibi burada belediye meclisi toplanır, başkanvekili seçer.

"AHMET TÜRK İÇERİDEN NASIL ÇIKTI? SAĞLIK SEBEPLERİNDEN"

ZEYREK: 4,5 yıl boyunca böyle mi devam edecek?

SOYLU: Mahkemeler biterse sizin dediğiniz iş olur. Ceza alırsa, ceza aldıktan sonra orada tekrar seçim olur. Meclis'te tekrar seçim olur. Yeniden iade edilmesi sözkonusu. Mahkeme bitmişse bizim görevimiz iade etmektir. Yukarıdan aşağıya teröre batmış olanlar. Şurada bir fotoğraf var. Batasuna kararını, AİHM'in bu konuda kararını hepiniz biliyorsunuz.

ÇETİNER ÇETİN: AİHM müracaat edilmesine rağmen bu işe girmedi

SOYLU: AB'nin, demokratik ülkelerin hiçbirisinin en ufak tavizi sözkonusu değildir. PKK'ya şiddetli ve şedit bakarlar. Milletvekillerini tutuklamadılar mı Avrupa'da, Katalan'da.

ALÇI: Beklememek o zaman masuniyet karinesini ihlal etmek değil midir?

SOYLU: Telafi edilmesi mümkün olmayan işlerle karşılaştığımızda biz kusur işlemiş olmayacak mıyız? Adam aldı parayı dağa aktardı. O zaman biz sorumlu olmayacak mıyız? Niye polise kabahat buluyorsunuz? Bütün bunları görüp buna sessiz kalmak devlet olmak mıdır? Ana muhalefet partisi terörle iltisaklı olarak gördüğü bir belediye başkanını görevden alır mı, almaz mı? Ahmet Türk içeriden niçin çıktı? Bütün Türkiye biliyor. Sağlık sebepleridir. Sağlık sebebiyle çıkan bir kişi adalet yürüyüşüne katıldı, sonra döndü partisinin belediye başkanı oldu. Bu dava yürürken, terörle iltisakı, irtibatı olan bu dava hatta görevi kötüye kullanma davası devam ederken biz göz mü yummalıyız? İçeriden aldatarak çıktı Ahmet Türk.

"BU GECE TÜRKİYE'NİN ÖNEMLİ MERKEZİNE GİDEN BOMBAYI YAKALADIK"

SOYLU: Mehmet Cavit Bilici, Sağlık İşleri Daire Başkanı diyor. Şurada Diyarbakır Belediyesi amblemi var, burada ayyıldızlı bayrak var. Türk Bayrağı'na tahammül etmeyeceksin, teröre batmış adamları belediyeye alacaksın. Terör örgütlerinin öldürülen teröristleri bayramda ananı, babanı ziyaret etmeden önce onları ziyaret edeceksin. Diyarbakır bizim manevi kültürümüzün, medeniyetimizin en renkli şehridir. Sahabeler var. İki tane peygamber var orada. Yanyana yatıyorlar. Böyle bir şehirde bir sahabe ismini, din büyüğünün ismini çıkaracaksın teröristin ismini koyacaksın. Biz yönetme yetkisini vatandaşın verdiği birisi olarak tamam siz bunları yapabilirsiniz diyeceksiniz. Yarın barikat ve diğer olaylar olduğu zaman. Biz bu gece Türkiye'nin önemli bir merkezine giden bombayı Şanlıurfa'da yakaladık. Bundan bir hafta önce onun 4 katı büyüklüğündeki bombayı yakaladık. DEAŞ talimatını gruplarınızı küçülteceksiniz diyor. PKK'ya da talimat aynı, grupları küçülteceksiniz, vurkaç yapacaksınız, ekonomik, turistik şehirlerin merkezinde eylemler yapacaksınız. Biz bunlara imkan sağlarsak, iltisaklı, irtibatlılarına imkan sağlarsak Türkiye'nin geçmiş dönemde yaşadığını 23 bin 721 konut yaptık.

"BU EYLEM GERÇEKLEŞSEYDİ ULUSLARARASI SORUN HALİNE GELECEKTİ"

SOYLU: Oradaki çocukların hayallerini yok ettiler. Bugün sayın Cumhurbaşkanımız, Haluk hocamızın cenazesinde çok güzel bir söz söylemiş, 'Dicle'nin kuzularını çakallara kaptırmayın' demiş.

YILMAZ: Biraz önce önemli haber verdiniz. Canlı bomba mı? İl ismi verebilir misiniz?

SOYLU: Vermem, veremem. Yılbaşından bu yana 160 olay önledi bizimkiler. Bunlardan bir tanesi gerçekleşmiş olsaydı uluslararası problem haline gelecekti. Ben bir demokrasi teorisyeniyim, herkesle bu konuda yarışırım. Demokrasi bizim bebeğimiz gibi bunu muhafaza etmeliyiz.

"EŞ BAŞKAN DEMEK BU DEVLETİ TANIMIYORUM DEMEKTİR"

ALÇI: Demokrasiyle ilgili söylediklerinize elbette gönülden katılıyoruz. Terörle mücadelede yaptıklarınızı desteklemeyecek herhalde burada kimse yok. Bölgeye baktığımızda son operasyonla ilgili belediyelerin etrafı TOMA'larla çevriliyor, bundan 4 ay önce büyük desteklerle seçtiğimiz insanlar deniyor, bu bizi rencide ediyor diyenler var.

SOYLU: Ben uzayda yaşamıyorum. Diyarbakır, Mardin ve Vanlı dostlarımız, hemşehrilerimiz var. Seçim öncesi dahil 'Bunların biz ne halt ettiklerini biliyoruz' diyor oradakiler. 'Biz ilk kez hizmeti bu kayyumlarla yaşadık' diyorlar. Bunu oradaki vatandaşlar söylüyor. Biz orada teröre belediyeleri kullandıracak hali 1 saniye bile tutmamız devlete, millete halel getirmektir.

ALÇI: Sizin aldığınız önlemlerin bazıları CHP'li belediyelere aitti. Ataşehir, Beşiktaş gibi. Süreç bittiğinde bana Hüseyin Avni Sipahi'nin söylediği bir şey var. Sonrasında herhangi bir soruşturma süreci yaşamadığını söylediler.

SOYLU: Hepsi mahkemelere sevkedildi. Kandil'i niye eleştirmiyoruz. Bakın bakalım Van'daki belediye başkanı kaç gün yerinde durmuş. Hepsini eş başkan yapıyor. Eş Başkan devlete kafa tutmak demektir. Devleti tanımıyorum demektir. Bunları PKK'yla iltisaklı olduğunu söylüyorum. Benim görevim İçişleri Bakanı olarak bunu ortaya koyabilmektir.

"BİR TANE HDP'Lİ ÇIKIP DA HAYIR DİYEMİYOR"

SOYLU: Diyarbakır Belediye Başkanı'nın dosyası var. Gizlilik kararı var. Bu adamı nasıl tutarız, Allah bizi çarpar.

YILMAZ: Bazı yerlerde kayyumlar, valiler aday gösterildi. O zaman onlar niçin seçilmedi?

SOYLU: Kayyumların olduğu yerin yüzde 50'sinden fazlasını biz kazandık. Hakkari, Yüksekova merkez kaybetti. Diğer tarafta Şırnak'ın neredeyse Uludere'den tutun da Mardin'in Dargeçit'ine kadar biz kazandık.

ZEYREK: Siyaseten şöyle bir şey var. Mesela bir siyasetçi yolsuzluk yapıyor. Seçime girip, kazanıyor ve diyor ki millet iradesi gösterdi. Ben yeniden seçilerek masumiyetimi gösterdim. 31 Mart'tan önce bu üç belediye kayyumdaydı. 31 Mart'tan önce bu tespitleri yapıyordunuz. Bütün bunlara rağmen bu parti yeniden seçildi. Yıllardır Türkiye'de ciddi tartışma konusu bu. Bir itham var, Nagehan'ın söylediği gibi mahkeme kararı yok. Masuniyet ilkesi hukukun temel kurallarından biridir. Halk da bütün iddialara rağmen bu insanları yeniden seçmiş. Bu açıdan nasıl değerlendiriyorsunuz?

SOYLU: Katalonya milletvekilleri ilk defa mı seçilmişlerdi. Avrupa'nın göbeğinde tutuklandılar. Aynısı Batasuna'da da var. Burası bir devlet. Milletle bütünlüğü var. Bundan 3,5-4 yıl önce o kadar insanımız, evladımız şehit oldu. Her taraf yakıldı, yıkıldı. Cizre'den Silopi'ye kadar çocuklarımız okuyamadı. Bunları bu belediyeler marifetiyle terör örgütü yaptı. 2 günden beri biz 'Siz PKK'yla berabersiniz' diyoruz. Bir tane HDP'li çıkıp da 'Hayır' demiyor.

"BİZ AK PARTİ, CHP VE MHP'Lİ İSİMLERİ DE GÖREVDEN ALDIK"

ZEYREK: Kişisel olarak HDP'nin kapatılması gerektiğini mi düşünüyorsunuz?

SOYLU: HDP bugün PKK'nın söylediğinin 1 milim dışına çıkamayacak durumdadır. Kapatılıp, kapatılmaması yargının kararıdır. Bulunduğum makam birtakım şeylerin ihsas edilmesini bir şekilde durduran bir makamdır.

YILMAZ: Batasuna örneğini veriyorsunuz. HDP'nin kapatılma sürecine mi gidiyor Türkiye?

SOYLU: Böyle bir değerlendirme benim açımdan çok ileri bir değerlendirme olur, o noktaya girmem.

ALÇI: HDP ve PKK arasındaki ilişki, HDP, PKK'yı reddetsin diyorsunuz. Bir de sahadaki HDP'nin yapısı var. Mevcut şekilde sizin bakış açısına göre HDP'nin girdiği seçimlerde bir yerden sonra görevden alma olacaktır.

SOYLU: Iğdır'da, Diyarbakır'da iki belediye başkanını, bir hanım belediye başkanını niçin görevden almadık? Eğer suçu yoksa almıyoruz zaten.

ÇETİN: Şu an HDP belediye başkanlarının neredeyse yüzde 90'u benzer suçlarla yargılanıyorlar. Bundan sonra diğer belediye başkanlarıyla ilgili kayyum atama olur mu?

SOYLU: İsterse AK Partili belediye olsun. Bir başka işle karşı karşıya kalınca aldık. Birkaç tane AK Parti'den, CHP'den aldık. MHP'den de aldık. MHP'den hiç itiraz gelmedi. Hukuk kuralları içerisinde herkes seçilmiş diye istediği gibi hukuku istismar edebilme hakkına sahip değildir. Bugün Cumhurbaşkanının Yüce Divan'a gitme, Bakanın gitme durumu var mı? Hepimiz hukuk içerisinde kalmak zorundayız. O Kandil orada durdukça oradaki etkiyi biz oradan kaldıramayız. Orada psikolojik baskı var. İnsanları tehdit etmiyorlar mı? Biz büyük mücadele veriyoruz. İstanbul'da insanlar rahat bir şekilde aday olabiliyorsa, bunu Lice'de de, Silopi'de de, Cizre'de de yapsın. Böyle bir iklim yok.

"TÜRKİYE'DE DEMOKRASİ AVRUPA'DAN KAT BE KAT ÜSTÜNDÜR"

ÇETİN: HDP belediye başkanlarının tamamında terör örgütü üyesi olmak ve propagandası yapmak suçundan mahkemeler var. Batıdaki bazı belediye başkanlarına sıçrar mı diye konuşuldu.

SOYLU: Bu şu demek, Türkiye'nin yaptığı meseleyi yayabilir, doğru bir işi sulandırabilir, bunun altını boşaltabilir miyiz. İstanbul, Ankara, İzmir. İzmir yıllardan beri belediye başkanlığı yapıyor. Kimin dokunduğu var? Yarın yolsuzluk yaparsa, bu AK Parti, CHP için de böyle. Şimdi bir yolsuzluk yapılıyorsa ne yapacağız? Biz vatandaşın şikayetine bakarız, kamunun işleyişi böyledir.

ATEŞ: Biz kayyum belediyeciliği ile ciddi dosya çalışması yaptık. Bize küçük harflerle de olsa 'Kayyum gelsin biz yine HDP'ye vereceğiz' diyorlardı. Ya da az önce söylediğiniz gibi HDP bu sonucu almak için kriminal olarak yapmış olabilir. Mutlaka bu hamleyi yaparken dünyadan getireceği sesler hesap edilmiştir. Türkiye'nin demokrasisine, hukukuna gelen eleştirilere ne diyorsunuz?

SOYLU: Şu oyuna düşmemek lazım. Avrupa mı demokrasiyi iyi işletiyor yoksa Türkiye mi? Avrupa mış gibi mi yapıyor? Avrupa demokrasiyi kendine ait bir manivela olarak kullandığı apaaçık ortada. Oyunu başka sahaya yıkabilmek, kendi menfaatlerini, arzularını gerçekleştirebilmek için demokrasiyi istediği gibi oynuyor. Kural değiştiriyor, egemenlik kurmaya çalışıyor. İstediği tarafı etkisiz hale getirebilmek için elinden gelen herşeyi yapıyor. Sarkozy dönemindeki arabaların yakılması olaylarına bakın. Sarı Yelekliler hadisesine bakın, Amerika, Londra, Berlin'de, Hamburg'da yaşananlara bakalım. Hangi demokrasi standartı onlara uyuyor. Bu ülkenin yöneticilerine sabahtan akşama kadar hakaret edilen, hakimliğe, savcılığa gidilip de her birinin serbest kaldığı Türkiye'de yaşıyoruz. Türkiye bu konularda en serbest ülke. Kaç tane seçim yaşadık hep birlikte? Bu seçimlerde hükümetin, elinde iktidar gücü olanların karşı tarafta olanların ortadan kaldırabilmek için, bunu gerçekleştirse ilk defa HDP'ye, PKK'ya yapar. En son İstanbul'da seçim itirazı yapıldı, tekrarlandı. Türkiye'de işleyen demokrasi var. Avrupa'dan kat be kat üstün. Ben demokrasi çocuğuyum. Seçimlere girmişim, Tayyip Erdoğan da öyle. Yoksa ayakta duramayız, yerler bizi, adım attırmazlar.

"SAYIN GÜL VE DAVUTOĞLU'NUN AÇIKLAMALARINA HAKİKATEN ÜZÜLDÜM"

SOYLU: Avrupa şunu söylemiş, bunu söylemiş. Kendisi ne yapmış ona bakmak lazım. Şu anda FETÖ, PKK, DHKP/C'yi muhafaza ediyor mu etmiyor mu? Biz bütün bunların içindeyiz. Buralarda hangi insani kavramları, hangi hukuki, uluslararası göç kavramları net bir şekilde işletiyor. Belçika Başbakanı bizimle aynı göç dilini kullandığı için görevden alındı. Göç bildirisini imzalayamazsın dediler ve görevden aldılar

YILMAZ: Sayın Abdullah Gül, sayın Ahmet Davutoğlu 'demokrasi için doğru olmamıştır' dedi. Nasıl değerlendiriyorsunuz?

SOYLU: Sayın Gül Cumhurbaşkanlığı yaptı. Sayın Davutoğlu'nun ben de kabinesindeyim. İki eleştiriye hakikaten üzülüyorum. Binlerce insan seçimle gelip seçimle gidiyor. Burada konuşulan şey terör. Elbette ki hukukun işlemesi ve demokrasinin korunması bizim temel sorumluluğumuzdur. PKK ile iltisaklı, terör bağlantılı birisinin tedbiren alındığı andan itibaren bir itiraz oluyorsa siyasal itirazdır. Buna sadece üzülürüm.

"BİZİM KIRSALDA BİTİRDİĞİMİZ MLKP İLE AMERİKALILAR GÖRÜŞTÜ"

ZEYREK: Aklanırlar devam ederler ya da suçlu bulunurlar Meclisleri yeni başkan seçer dediniz. Yargıya bir çağrınız olabilir mi, bir an önce bunu bitirin.

SOYLU: Ben kendi sorumluluklarımı yerine getiriyorum.

ALÇI: İçişleri Bakanlığı'nın geçmişe baktığımızda çok nadir kullanılan yetkiydi. Sincar ve Kayseri belediye başkanları görevden alınmıştı. Bunu doğru bulur musunuz?

SOYLU: Her olayın kendine ait şartı farklıdır, bunlar da farklıdır. Bu barikat, çukur olayların tamamını terörün nasıl belediyeler tarafından desteklenmesi. Bakınız festivaller yapıyorlar ve orada terör örgütüne katılım sağlıyorlar. Bunu herkes biliyor. Çözüm süreci döneminde 4 bin 556 kişi dağa gitti, sene 2014. Biz PKK'nın en önemli yerleri olan güç merkezi olan, lojistik merkezi olan belediyeleri kıstık. Esrar, eroin, uyuşturucu, mazot, akaryakıt, sigara kaçakçılığı şu anda yüzde 1,5, akaryakıt kaçakçılığı yüzde 1'e kadar düştü. En önemli merkezi belediyelerdir. Bunu kesmediğiniz sürece PKK'yı ortadan kaldıramazsınız. Diyor ki, sana ihale vereceğim, bunun yüzde 30'unu bana vereceksiniz, götürüp dağa teslim edeceğim. Bunu nasıl kırarsınız Allah aşkına!

YILMAZ: Madem bu kısır döngü var. Türkiye bundan nasıl kurtulacak?

SOYLU: Kaç insan daha şehit olacak. Kaç annenin evladı daha dağa gidecek. Hep beraber şunu soralım, kaç insan daha terörist olacak, kaç 14 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz edilecek? Şu anda Diyarbakır'da, Mardin'de insanlar mutlu.

ALÇI: Daha önceki Efkan Ala döneminde hiç kayyum atanmadı. Neden şimdi bu kadar?

SOYLU: Her döneminin kendine ait iklimi, şartı vardır. Biz S-400'ü bundan 10 sene önce alabilir miydik, zinhar alamazdık. Nelerle ilgilendiğimizi hangi imkanlarla size anlatsam. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bugün güçlüdür. ABD niçin orada? Çok yakın bir zamanda, bundan 14 gün önce, iki hafta önce Suriye'nin bir tarafında bizim kırsalda bitirdiğimiz MLKP ile Amerikalılar görüştüler.

"1 SAAT ÖNCE KIZILTEPE'DEN GİDEN BİR BOMBAYI YAKALADIK"

SOYLU: Şahin Cilokop kimdir? Kravat takıp imza atıyor. Ben çocuk terörist almaktan vazgeçeceğim dedi. BM üzerinden PKK'nın bir terör örgütü olduğunu, çocuk terörist savaştırdığını kabul etmiş oldular, biz bunu söylüyorduk.

YILMAZ: MLKP ile Amerika'nın görüşmesi manidar. ABD vekalet savaşları mı başlatmak istiyor?

SOYLU: 1 saat önce Kızıltepe'den yine bir vilayetimize giden bir bombayı arkadaşlarımız yine yolda yakaladılar. 1 saat önce. Biz dünyanın en önemli bölgesindeyiz. Biz dünkü Türkiye değiliz güçlü bir Türkiye'yiz.

ÇETİNER: Şanlıurfa'daki patlayıcının dışında başka bir patlayıcıdan bahsediyorsunuz.

SOYLU: Programın arasında arkadaşlarla görüştüm. Hem de iyi bir patlayıcı.

"YENİDEN ÇÖZÜM SÜRECİ ÇOK İLERİ BİR DEĞERLENDİRMEDİR"

ATEŞ: Terörle mücadelede Türkiye'de gerçekten fotoğraf ortaya koydunuz ve kamuoyunda ciddi sempati kazandınız? Öcalan mektubu, Osman Öcalan röportajı meselesinde şununla eleştirildiniz. Beka mı? Şimdi güvenlik mücadelesinde size müteşekkiriz. O ara dönemde yaşanan Osman Öcalan röportajı ve Öcalan mektubu meselesiyle alakalı ne söylersiniz?

SOYLU: Bir tek şey söyleyeyim. Devlet terör örgütüyle her türlü mücadeleyi yapar. Bu kadar açık ve nettir. Asimetrik her türlü mücadeleyi terör örgütü ile yapma hakkı vardır. İstediğini istediği şekilde yönetir. Dünyada bütün devletlerin hakkı vardır.

YILMAZ: Yakın zamanda bazı siyasi analistler farklı bir çözüm sürecinin gündeme gelebileceğini söylemişlerdi. Bunlar konuşulurken devlet içinde farklı yaklaşımlar mı sözkonusu? Çözüm süreci iddiaları tamamen asılsız mı diyebilir miyiz?

SOYLU: Bunların ileri değerlendirmeler olduğunu düşünüyorum. Türkiye çok maliyetler ödedi. Binlerce insan şehit oldu. Türkiye Cumhuriyeti devleti, hükümeti, sayın Cumhurbaşkanımız da hiçbir bedel karşılığında böyle bir uğraşı içine girilmez. Türkiye o dönem her zaman olduğu gibi büyük devlet olmanın asaletini göstermiştir. Silah bıracağız diyenlere bırakın da görelim demiştir. Biz aynısını Kıbrıs'ta Annan Planı'nda yaptık. Türkiye Cumhuriyeti Devleti hakkaniyetli ve adaletli bir devlettir. AK Parti'nin Kürtlerle bağı korkmaz. Siyasi bir cevap vereyim. AK Parti hem kuruluş aklı itibarıyla hem de yürüttüğü strateji çerçevesinde toplumun her kesimiyle irtibat kurabilme kabiliyetine sahiptir.Bu herkesten oy alabileceği anlamına gelmez. Doğu'da ve Güneydoğu'da CHP var mı? Yok. Sadece AK Parti ve HDP var. Bize yıllara dediler ki, 'MHP ile ittifak ederseniz Doğu'da, Güneydoğu'da gidersiniz', öyle mi oldu? Hayır olmadı mı?

BEN KESİNLİKLE ORADA PKK İLE DUYGUSAL BAĞIN KESİLDİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM

YILMAZ: Devlet Bey'le ne konuştunuz?

SOYLU: Atılan bu adımın çok isabetli olduğunu söyleyen cümleler kurdu. Bunlar önemli destek ve değerlendirmeler.

ALÇI: Doğu Perinçek de sizi tebrik etti

SOYLU: Doğu Perinçek de PKK'nın özellikle bu belediyelerde etkili olduğunu, bunun emperyal proje olduğunu, Türkiye'nin bunu elinin tersiyle itmesi lazım geldiğini ve tebrik ettiğini söyledi.

ÇETİN: Doğu'da esnafla da ilişkileriniz çok iyi

SOYLU: Toplumun her kesimden insan var. Birçok insan da 'ne olursun bizim oraya da böyle bir şey yapın' çağrısında bulunuyor. Hakikaten geçici olarak görevlendirdiğimiz belediye başkanlarımız sadakatla çok iyi iş yaptılar. Tunceli'den Beytüşşebab'a kadar. Beytüşşebab'ın suyu yoktu. Bir nine 'Sen güçlü adamsın, ben çamurlu suyla yıkandım, oğlumu çamurlu suyla yıkadım, torunumu temiz suyla yıkamak istiyorum' dedi.Bugün temiz suyla yıkanıyor.

ALÇI: AK Parti iktidarı uzun bir yolculuk.Genel olarak orana vurduğumuzda AK Parti'nin Kürt seçmeninde ciddi kayıp yaşadığı gözüküyor.

SOYLU: Bunlar spekülatif değerlendirmeler. Bir seçime girersiniz çok alırsınız, diğer seçimde az alırsınız. Bölgesel ve yöresel politikalarla alakalıdır. Doğu ve Güneydoğu'da öncelikle bugün yüzde 65-66 aldığı yerler var. Oranın her tarafında tam da sizin söylediğiniz gibi önemli bir kalkınmışlık var. Her ilinde üniversite var. Havalimanı var. Organize sanayi sitesi var. Okullarında öğretmenler var. Hastaneler ve doktorlar var. Hiçbir eksiklik yok diyebilirim. Tayyip Erdoğan ve AK Parti Doğu'nun makus talihini yendi. Sadece kalkınmışlık ortaya koymadı, Doğu ve Güneydoğu üzerinden oynanacak oyunları bertaraf etti. Bundan daha kıymetli bir şey yok. Doğu ve Güneydoğu'da bir kopukluk var mı yok mu? Ben kesinlikle PKK ile duygusal bir kopuş olduğunu, AK Parti ve Cumhur ittifakı güçlü sınav verdi.

ZEYREK: Yarın seçime gidildiğinde 'biz nasıl olsa seçsek de seçmesek de böyle bir şey olacak' diye demokrasiye inancını kaybeder mi?

YILMAZ: Bu kararın siyasi sonuçlarının ne olacağını düşünüyorsunuz?

SOYLU: HDP'nin tüm Kürt seçmeninin üzerinde etkisi olduğunu değerlendirmek siyasi eksik değerlendirmedir. Doğu ve Güneydoğu'yu Türkiye'nin genel şartlarından ayrı düşünmek de doğru değildir.

"BUNUN SONUCUSUNU SİYASETEN DÜŞÜNMEK AYIP OLUR"

SOYLU: Diyarbakır'ı HDP'ye oy verenler olarak düşünmeyin. Oranın da kendine ait gelişmiş yerleri var. Orta ve üst sınıfları var. Bu sınıflar bize AK Parti'ye sadece PKK ideolojisinden dolayı karşı değiller. Aynı zamanda İzmir, İstanbul Beşiktaş'ta bize karşı muhalif durduğu gibi olanları var. Başka bir seküler siyasi parti olsa, orada kendisini neşet edebilse oradan oy gidecek. Sadece PKK ideolojisinden değil AK Parti karşıtlığıyla oy verenler mevcut.

ATEŞ: Kayyum meselesinin siyasal sonuçlarıyla alakalı bir gazeteci arkadaşım 'AK Parti'nin akıllıca siyasi taktiği oldu, zira CHP'den ve HDP'den kınama geldi ama İYİ Parti'den sert açıklama gelmedi' dedi. Böyle bir değerlendirmeyle hareket ettiniz mi?

SOYLU: Biz buna siyasi değerlendirmeyle bakarsak ayıp etmiş oluruz. Bu terörü tamamen bertaraf etme fırsatının belki de önemli adımlardan bir tanesi. Siyaseten ne getirip ne getirmeyeceği değerlendirmesi yanlış olur.