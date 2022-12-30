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Haberler Enerji

Son dakika haberi Sanayide elektriğe yüzde 16 indirim

EPDK’dan iki kritik karar. Hem yeni tarifeler belirlendi hem de serbest piyasada elektrik tavan fiyatı 4800 TL/MWh’den 4200 TL/MWh’ye düşürüldü. EPDK Başkanı Yılmaz “Yeni tarife döneminde mesken aboneleri için herhangi bir artış ya da zam yok. Halihazirda meskenler en düşük tarifeden yararlanmakta. Sanayi abone grubunda ise yüzde 16 düzeyinde bir indirim söz konusu.” dedi. Yılmaz kurulun ayrıca serbest piyasada elektrik tavan fiyatını 4800 TL/MWh’den 4200 TL/MWh’ye düşürdüğünü söyledi. Yılmaz ''Böylece serbest piyasada satılan elektrik fiyatı üzerinden elektrik tüketimi yapan özellikle sanayi kuruluşlarında elektriğin bedelinin yüzde 10 ila yüzde 15 oranında düşmesini bekliyoruz.” ifadesini kullandı. Habertürk yazarı Bülent Aydemir dün doğalgaz ve elektrikte indirim geleceğini yazmıştı

Giriş: 30.12.2022 - 11:18 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberi Sanayide elektriğe yüzde 16 indirim
HABERTURK.COM



Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) önce Nisan ardından Ekim ayında aldığı azami uzlaştırma fiyat (auf) kararları ile uluslararası piyasalarda oluşan olağanüstü maliyet artışlarının ülkemize olumsuz yansımasının önüne geçti, arz güvenliği sorunu yaşanmadı. Kış ayları devam ederken EPDK iki kritik karara daha imza attı. Kurul yılın son toplantısında hem elektrikte yeni tarifeleri belirledi hem de serbest piyasadaki elektrik tavan fiyatını 4800 TL/MWh’den 4200 TL/MWh’ye düşürdü.

Habertürk yazarı Bülent Aydemir dün doğalgaz ve elektrikte indirim geleceğini yazmıştı.


EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz enerji piyasalarındaki fiyat hareketlerini ve kaynak bazında oluşan maliyetleri hassasiyetle takip ettiklerini vurguladı. Yılmaz şunları söyledi:


“Yeni tarife döneminde mesken aboneleri için herhangi bir artış ya da zam yok. Halihazırda meskenler en düşük tarifeden yararlanmaktadır. Sanayi abone grubunda ise yüzde 16 düzeyinde bir indirim söz konusu. Ayrıca Kurulumuzun aldığı bir başka kararla da serbest piyasada elektrik tavan fiyatını 4800 TL/MWh’den 4200 TL/MWh’ye düşürdük. Böylece serbest piyasada satılan elektrik fiyatı üzerinden elektrik tüketimi yapan özellikle sanayi kuruluşlarında elektriğin bedelinin yüzde 10 ila yüzde 15 oranında düşmesini bekliyoruz.”

Yılmaz; piyasa takas fiyatı tavan rakamının elektrik ticaretinde elektriğin maksimum satılabilecek fiyatını gösterdiğini, daha önce maliyetleri yüksek olan özellikle ithal kömür ve doğal gaz maliyetleri nedeniyle artan fiyat tavanının kaynak bazlı oluşan maliyet azalışları nedeniyle düşürüldüğüne dikkat çekti.

EPDK Başkanı Yılmaz: “Piyasadaki elektrik fiyatının düşmesi çok önemli ve olumlu bir gösterge. Maliyetlerde yaşanan bu düşüşleri biz takip etmeye ve anında piyasaya yansıtmaya devam edeceğiz. Tarifeler hesaplanırken de en önemli kalem olan bu fiyatların düşüşü devam ederse bütün tüketici gruplarının tarifelerine olumlu yansıyacaktır” dedi.

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