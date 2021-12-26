Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs

Hakemler: Erkan Özdamar, Anıl Usta, Suat Güz

Yılport Samsunspor: Nurullah Aslan, Ali Ülgen (Dk. 46 Melih Okutan), Hüseyin Öztürk (Dk. 61 Semih Altıkulaç), Yunus Emre Çift, Cihan Kahraman, Tomane, Alaaddin Okumuş, Yasin Öztekin, Soner Gönül, Berk Taşkın, Fofana

Tuzlaspor: Mikulic, İsmail Konuk, Rotman, Bardhi, Diack, Selçuk Alibaz (Dk. 61 Ahmet Yazar), Erhan Kartal, Safa Kınalı, Posmac, Mustafa Emre Can, Onat Kutay Kurt

Goller: Dk. 4 ve 85 Yasin Öztekin (Yılport Samsunspor), Dk. 43 İsmail Konuk, Dk. 86 Ahmet Yazar (Tuzlaspor)

Sarı kartlar: Dk. 68 Alaaddin Okumuş (Yılport Samsunspor), Dk. 90+1 Erhan Kartal (Tuzlaspor)

MAÇTAN DAKİKALAR

4. dakikada seri çalımlarla ceza sahasına giren Fofana’nın içeri çevirdiği topa düzgün vuran Yasin’in şutu ağlarla buluştu. 1-0

30. dakikada Ali Ülgen’in kafa pasında topa vuran Cihan’ın şutu direğin üstünden auta çıktı.

43. dakikada Safa’nın kullandığı köşe vuruşuna iyi yükselen İsmail’in kafa vuruşu skoru dengeledi. 1-1

56. dakikada Alaaddin'in pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Tomane'nin şutu kaleci Mikulic'de kaldı.

64. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Yasin Öztekin'in şutu direkten auta çıktı.

74. dakikada Ahmet Yazar'ın pasında kaleyi cepheden gören Rotman'ın şutu az farkla üstten auta çıktı.

80. dakikada Fofana'nın ortasına 6 pas üzerinde iyi yükselen Tomane'nin kafası direkten auta çıktı.

84. dakikada Cihan'ın kollandığı kornerde Yasin'in kafa vuruşu filelerle buluştu. 2-1

85. dakikada santra sonrası hücuma çıkan Tuzlaspor'da sağdan gelen topa iyi yükselen Ahmet Yazar tekrar skoru eşitledi. 2-2