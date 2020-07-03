Sakarya'nın Hendek ilçesindeki, Türkiye'nin en büyük havai fişek fabrikasında meydana gelen patlama nedeniyle bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında, yaklaşık 150'ye yakın işçinin çalıştığı sırada patlama meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, Hendek Yukarıçalıca mevkisindeki bir havai fişek fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu.
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Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, "Fabrika'da 150-200 civarında çalışan var" açıklamasında bulundu.
Patlama sesi yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki kentin birçok noktasından duyulurken, 40 kilometrelik alanda sesler duyuldu. Patlamanın ardından birçok kişi sokağa çıktı.
Bölgeye, çok sayıda sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Fabrikada patlamalar devam ediyor. Olası patlamalara karşı bölgeye ulaşım kesildi.
2 PATLAMA OLMUŞ
2011 ve 2013 yıllında aynı fabrikada patlamalar olduğu ortaya çıktı.
SAKARYA VALİSİ'NDEN İLK AÇIKLAMA
Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin, "Fabrika sahibinden aldığımız bilgiye göre içeride yaklaşık 150-200 arası insan var ama patlamalar devam ettiği için müdahale edilemiyor." dedi.
Vali Kaldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hendek'te bir havai fişek fabrikasında patlama meydana geldiğini belirtti.
"Bütün ekiplerimiz orada. AFAD, sağlık, itfaiye UMKE, jandarma, emniyet tüm birimlerimiz orada." diyen Kaldırım, "Fabrika etrafında tüm güvenlik tedbirleri alındı. Havai fişek fabrikası olduğu için, patlamalar devam ettiği için şu anda olaya müdahale edemiyoruz. Ben de olay yerine varmak üzereyim." ifadesini kullandı.
Vali Kaldırım, "Fabrika sahibinden aldığımız bilgiye göre içeride yaklaşık 150-200 arası insan var ama patlamalar devam ettiği için müdahale edilemiyor. Olayı yakından takip ediyoruz. Bütün çevre güvenliğini aldık, vatandaşların yaklaşmasına müsaade etmiyoruz. Gelişmeler hakkında kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz." şeklinde konuştu.
SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI'DAN AÇIKLAMA
Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Habertürk TV'ye yaptığı açıklamalarda, "Uzun yıllardır hizmet veren havai fişek fabrikasında 11.15 civarında patlama oldu. Yaralılarımızı çıkarıyoruz, çevre illerden destek alıyoruz. Bir yandan yangını söndürmeye çalışıyor, diğer yandan mühimmat deposunu soğutmaya çalışıyoruz. Patlamalar halen devam ediyor" dedi.
BAKANLAR BÖLGEYE GİDİYOR
Hendek'teki havai fişek fabrikasındaki patlamalar üzerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk olay yerine gidiyor.
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