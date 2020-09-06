İstanbul'da, İETT'nin Güneşli-Beyazıt hattında seyahat eden kadın yolcu, tehlikeli tırmanış nedeniyle tedbirlerin daha da önem kazandığı bu günlerde yaptığıyla bu kadarına da pes dedirtti. Üstelik bu akılalmaz olay, pandemi de gece gündüz canla başla çalışan bir sağlık çalışanın gözleri önünde yaşandı. Herkesi çıldırtan kadını kameraya alan sağlık çalışanı Şeyma Akçay, "Bu denli rahat davranan vatandaşlarımız biz sağlık çalışanlarını çok üzüyor" dedi.
Habertürk'ten Emrah Doğru'nun haberine göre, İETT'nin Güneşli-Beyazıt hattında seyahat eden bir kadın, maskesini yüzüne takmak yerine çöp torbası olarak kullandı. Kadın, otobüste yediği çekirdeğin kabuklarını maskenin içine attı. Diğer yolcular tarafından uyarılan kadın, kimseyi dikkate almayıp, çekirdek yemeye devam etti. Hem kendisini hem de diğer yolcuları tehlikeye atan kadının bu akılalmaz hareketine şahit olanlar arasında bir de sağlık çalışanı vardı. Aylardır pandemi ile mücadele eden çalışanlardan hemşire Şeyma Akçay, o anları görüntüleyip, kadının umursamazlığına isyan etti.
'BU RAHATLIK BİZLERİ ÇOK ÜZÜYOR'
Habertürk'e konuşan sağlık çalışanı Şeyma Akçay, duygularını şöyle dile getirdi: "Kovid-19 pandemi süresinde hastanelerde gece gündüz emek verip çalıştık. Yeri geldi ailemizden sevdiklerimizden uzak kaldık. Yeri geldi aç kaldık. Milletimizin iyiliği ve sağlığı için biz sahadaydık. İnsanlar hayatını kaybedip, bu acıyla kıvranıyorken bu denli rahat davranan vatandaşlarımız biz sağlık çalışanlarını çok üzüyor.
HASTALIĞIN EN ÇİRKİN YÜZÜYLE KARŞI KARŞIYAYIZ
Bilmiyorlar ki bu hastalığın en çirkin yüzüyle bizler karşı karşıyayız. Devlet büyüklerimizin defalarca uyarılarına rağmen bizleri, bu vatandaşlarımızı ölümle burun buruna getirmek kimsenin hakkı değil.
YEDİĞİ ÇEKİRDEĞİN KABUĞUNU DA MASKESİNE ATIYOR
Kullanmış olduğum toplu taşıma da bu şekilde bir görüntüyle karşılaştım. Toplu taşımada çekirdek yemesi yetmiyormuş gibi yediği çekirdek kabuğunu da maskesine atıyor. Ve yapılan uyarıya rağmen aynı şekilde devam ediyor.
VATANDAŞLARIMIZ TOPLUM İÇİN GEREĞİNİ YAPMIYOR
Vatandaşlarımızdan aklı selim bir davranış bekliyoruz ve milletimizi saygıya davet ediyoruz. Ve şu an sevdiklerim için yakınlarım için onlara zarar vermemek için evde izole bir şekilde bekliyorum. Ama görüyorum ki vatandaşımız toplum için gereğini yapmıyor."
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