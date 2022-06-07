Sağlık çalışanlarının özlük hakları TBMM'de

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AK Parti, sağlık çalışanlarının özlük haklarının düzenlenmesine ilişkin 14 maddelik yasa teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu.

"İLK BÜYÜK ADIM ATILDI"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sağlıkla ilgili bazı kanunlarla 375 sayılı kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu. Sözleşmeli ve kadrolu hekimlerle sağlık çalışanlarının mali ve özlük haklarında önemli iyileştirmelerle sonuçlanacak ilk büyük adım atıldı" dedi.