Sağlık çalışanlarına alçak saldırıda flaş karar!

Ankara Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 21 Eylül 2020 akşamı sağlık personelinin kendilerini korumak için kapıyı tutmak zorunda kaldıkları olayları çıkaran 2'si tutuklu 5 sanığın yargılanmasına başlandı.
AA'nın haberine göre, Ankara 34. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı. Kimlik tespiti ve iddianame özetinin okunmasının ardından sanıkların savunmasına geçildi.
Tutuklu sanık Soykan Kamay, olay günü personelin, hastaneye getirilen hastanın önce yaşadığını, sonra öldüğünü söylediğini iddia etti.
Ölüm haberi üzerine duyduğu acı nedeniyle kapıya vurduğunu ancak bunu başkalarına yönelik art niyetle yapmadığını ileri süren Kamay, hastane personeline küfür de etmediğini savundu.
Tutuklu sanık Muhammed Devran Özel de önceki savunmalarını tekrarlayarak, hakkındaki iddiaları kabul etmediğini beyan etti.
Diğer sanıklar da görevini yapmaya çalışan kamu personeline karşı bilerek ve isteyerek bir saldırıda bulunmadıklarını, kamu malına verdiklerini zararları da karşılamak istediklerini ifade etti.
Avukatların beyanının ardından ara kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanıklar Kamay ve Özel'in "konutu terk etmeme" adli kontrol şartıyla tahliyesine hükmetti. Mahkeme, duruşmayı 3 Mart'a erteledi.
NE OLMUŞTU?
21 Eylül 2020 akşamı saat 17.30 sıralarında silahlı saldırı sonucu yaralanan Fırat Öztaş ile ağabeyi Ahmet Öztaş, Ankara Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmış, Ahmet Öztaş acil servisteki bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.
Öztaş'ın ailesi ve yakınlarının taşkınlık çıkartarak ısrarla cenazeyi görmek istemesi üzerine, acil servisin "kırmızı" alanına girilmesinden endişelenen ve kendilerini korumak isteyen doktor ve hemşireler, kapıyı kapatıp arkasına travma tahtalarıyla barikat kurmuşlardı.
Daha sonra, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca olayla ilgili hazırlanan iddianamede, şüpheliler Fırat Öztaş, Soykan Kamay ve Muhammed Devran Özel'in "kamu malına zarar vermek" ve "sağlık personeline görevi yaptırmamak için direnmek" suçlarından 8 yıl 6'şar aya, Yasin Özel ve Memet Sadik Özel'in ise "sağlık personeline görevi yaptırmamak için direnmek" suçundan 4 yıl 6'şar aya kadar hapisleri istenmişti.
Tutuksuz yargılanan sanıklar Soykan Kamay ve Muhammed Devran Özel, savcılık tarafından yapılan itiraz sonucunda Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesince tutuklanmıştı.
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