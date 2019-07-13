S-400 sisteminin parçalarını taşıyan Rus uçağı Ankara'ya geldi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığınca (SSB) S-400 sistemi teslimatının ilk aşamasının dün Ankara'ya inen ilk uçakla başlatıldığı bildirilmişti.

SSB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi Projesi kapsamında Başkanlık ile Rosoboronexport/Rusya Federasyonu arasında imzalanan sözleşme çerçevesinde S-400 sistemi teslimatının ilk aşaması dün Ankara'ya inen ilk uçakla gerçekleştirildi.

Sisteme ait parçaların teslimatlarına gelecek günlerde devam edilecek. Sistem bütünüyle hazır olduktan sonra ilgili makamların belirleyeceği şekilde kullanımına başlanacak.

Fransa basınına konuşan bir NATO yetkilisi, NATO müttefiki Türkiye'nin bu kararı almasından dolayı 'endişeli' olduklarını söyleyerek, alınan S-400 sistemlerinin müttefik sistemlerle uyumsuz olduğunu aktaran NATO yetkilisi, "Türkiye'nin S-400 sistemini edinme kararının oluşturacağı potansiyel sonuçlardan ötürü endişeliyiz. NATO'nun görev ve operasyonlarının yerine getirilmesi hususunda temel nokta, üye ülkelerin silahlı kuvvetlerinin birlikte çalışabilirliğidir" demişti.

Türkiye, başta Suriye savaşı olmak üzere bölgede yaşanan olaylar sonrası hava sahası güvenliğini arttırmayı hedefledi. ABD'nin Patriot füze savunma sistemi talebine olumlu yanıt vermemesi üzerine Türkiye, farklı alternatiflere yöneldi. Bu kapsamda Rusya'nın teklifini değerlendiren Türkiye, S-400 hava savunma sistemini satın alma kararı aldı. Bu kapsamda, Türkiye ile Rusya arasında 11 Nisan 2017'de 'S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin tedarik sözleşmesi' imzalandı. Türkiye, dünyadaki en iyi hava savunma sistemlerinden biri olarak değerlendirilen S-400'leri alarak hava sahasını olası tehditlerden korumayı amaçladı. Türkiye, Rusya'ya toplam dört bataryadan oluşan iki adet S-400 sistemi için 2,5 milyar dolar ödeyecek.

AKAR: DURUŞUMUZDA DEĞİŞİKLİK OLMAYACAK

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Vekili Mark Esper ile dün akşam telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede, Türkiye'nin uzun menzilli bölgesel hava ve füze savunma sistemi temini ile Suriye'deki son gelişmeler ele alındı.

Akar, mevkidaşına Türkiye'nin ciddi bir hava ve füze tehdidi altında bulunduğunu, bu çerçevede S-400 savunma sistemi alımının tercih değil bir zorunluluk olduğunu, Patriot teklifi konusundaki değerlendirmelerinin de devam ettiğini iletti.