29 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Rüştü Reçber'in eşi Işıl Reçber, eski milli kalecinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını ve hastaneye yatırıldığını açıkladı. Işıl Reçber, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"İyi geceler... Sizlerle gerçeği en şeffaf şekilde paylaşırken daha güzel haberler vermek isterdim fakat üzülerek eşim Rüştü'yü Kovid-19 teşhisiyle hastaneye yatırmış bulunuyoruz. Her şey normal ilerlerken birden bire gelişen hızlı semptomlarla biz de olayın şokundayız. Kritik süreçler ve çok zor, Allah benim değerli eşimle beraber tüm hastalara acil şifa kolaylık versin. Tek ricam şu süreçte insanların biraz daha vicdanlı ve saygılı olabilmeleri. Ailecek yaptırdığımız testlerde benim, kızımın ve oğlumun negatif sadece eşimin pozitif çıkmıştır. Bu sebeple bizler evde kendisi hastanede ve görüş izni yok. Aslında en zor olanı da bu yanında olamamak.Ama Allah büyük önce ona sonra Türk hekimlerine emanet, inşallah bu da geçecek. Telefonlarım kilitlendi dönüş yapamıyorum üzgünüm tüm sevenlere dostlara sizlere yürekten sevgiler. Dualarınızı eksik etmeyin lütfen bu çok önemli..."
BARCELONA'DAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI
Rüştü Reçber'in bir dönem formasını giydiği İspanyol devi Barcelona, Rüştü Reçber için geçmiş olsun mesajı yayımladı. Mesajda; "Geçmiş olsun Rüştü! Seni çok seviyoruz ve Barcelona olarak yanındayız!" ifadeleri kullanıldı.
— FC Barcelona (🏠) (@fcbarcelona_tr) March 28, 2020
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