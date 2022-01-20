Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Antalyaspor’u 2-1 mağlup etti.

Maçın ardından ise galibiyet pozu verilerek sosyal medya hesabından paylaşıldı. Ancak fotoğraf Antalyaspor’un ligin 3. haftasında Çaykur Rizespor’u mağlup ettikleri maçın ardından statta çaldığı için mahkemelik oldukları "Recebim" olarak bilinen şarkıcı Recep Yağcı’nın ‘Sana da güle güle’ şarkısına atıfta bulunarak paylaşıldı.

Sosyal medyadan paylaşılan galibiyet pozunda ‘Müziklerim/Karadeniz/Recebim/Sana da Güle Güle’ ifadeleriyle paylaşıldı.