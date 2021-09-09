TFF Başkanı Nihat Özdemir ile Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Riva'da bir araya geldi.

İkilinin, Hollanda yenilgisinin ardından son durumu değerlendireceği belirtilirken Güneş'in geleceğinin de bu toplantıda netleşmesi bekleniyor.

"YALVARDILAR" SÖZLERİ RAHATSIZLIK YARATTI

A Milli Takım'da üst üste alınan kötü sonuçlarla Dünya Kupası şansı zora girerken 6-1'lik Hollanda bozgunu bardağı taşıran son damla oldu. Öte yandan basın toplantısında Güneş'in sarf ettiği "Bana Milli Takım'a gelmem için yalvardılar" sözlerinin TFF yönetiminde rahatsızlık yarattığı ve bu açıklamaların da masaya yatırılacağı bildirildi.