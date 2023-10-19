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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: Rezidanstaki işkence davasında cezalar açıklandı! - Konya'da eski sevgilisine işkence yapmıştı

        Rezidanstaki işkence davasında cezalar açıklandı!

        Konya'da, eski sevgilisi 21 yaşındaki D.A.'yı kaçırıp, rezidansta işkence yaptıkları suçlamasıyla tutuksuz yargılanan 41 yaşındaki Murat Demirci ile nişanlısı 24 yaşındaki Sara Demir ve arkadaşları 22 yaşındaki Tuğba Demirci hakkında 'nitelikli yağma' suçundan 5'er yıl, 'hürriyeti yoksun kılma' suçundan ise 5'er yıl olmak üzere 10´ar yıl hapis cezası verildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.10.2023 - 13:09 Güncelleme: 19.10.2023 - 13:21
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        Rezidanstaki işkence davasında cezalar açıklandı!
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        Konya'da tüyler ürperten olay, 8 Nisan 2022´de Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi'ndeki bir rezidansta meydana geldi.

        ARACA NİŞANLISINI DA ALDI

        Murat Demirci'nin nişanlısı Sara Demir.
        Murat Demirci'nin nişanlısı Sara Demir.

        DHA'da yer alan habere göre kafe işleten Murat Demirci (41), bir süre flört ettiği eski çalışanı D.A. (21) ile buluşarak otomobille yola çıktı. Meram ilçesine gelindiğinde otomobile Demirci'nin nişanlısı Sara Demir (24) ve arkadaşı Tuğba Demirci (22) de bindi.

        ÇAMAŞIR İPİYLE BAĞLAYIP İŞKENCE YAPTILAR İDDİASI

        Olaydan sonra Merve K., ismini Eda olarak değiştirdi.
        Olaydan sonra Merve K., ismini Eda olarak değiştirdi.

        İki kadın, iddiaya göre D.A.'nın ellerini çamaşır ipiyle bağladı. Rezidansa götürülen D.A., burada 2 saat boyunca işkence gördü. D.A., kurtulduktan sonra polise giderek şikayetçi oldu.

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        AYNI GÜN ESKİ SEVGİLİYE DE İŞKENCE

        Sara Demir.
        Sara Demir.

        Gözaltına alınan şüpheliler, ifadelerinin ardından adli kontrolle serbest bırakıldı. Şüphelilerin aynı gün Murat Demirci'nin başka bir eski sevgilisi Merve K.'ye de işkence yaptığı ortaya çıktı.

        ÜÇ ŞÜPHELİ DE TUTUKLANDI

        Murat Demirci.
        Murat Demirci.

        Tekrar gözaltına alınan şüpheliler, tutuklandı. 3 kişi hakkında ayrıca D.A.'a yönelik işkence iddiası nedeniyle de tutuklama kararı çıkartıldı.

        MERVE K.'YE İŞKENCEDEN 9'AR YIL HAPİS

        Tuğba Demirci.
        Tuğba Demirci.

        Sanıklar, Merve K.'ye yönelik eyleminden dolayı 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandı. Yargılama sürecinde adını 'Eda' olarak değiştiren Merve K. şikayetinden vazgeçti, ancak yargılama kamu davası olarak devam etti. Bu süreçte 3 sanık, tutuksuz yargılanmak üzere tahliye oldu.

        6 Nisan'da yapılan karar duruşmasında mahkeme heyeti, 3 sanığa 'hürriyetten yoksun kılma' suçundan 6'şar yıl, 'tehdit ve hareket' suçundan 2 yıl 6'şar ay, 'yağma' suçunu da 'kasten yaralama' olarak değerlendirip, 16 ay 15'er gün olmak üzere toplam 9 yıl 10 ay 15'er gün hapis cezası verdi. Sanıklar, 'mala zarar verme' suçundan ise beraat etti.

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        SAVCI 3 SANIĞA 32 YIL 6'ŞAR AY HAPİS İSTEMİ

        3 sanık, D.A.'ya ilişkin eylemleri nedeniyle 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı dava sürecinde bir süre tutuklu kaldıktan sonra tahliye oldu. Sanıklar hakkında savcı mütalaasında, `birden fazla kişiyle nitelikli hürriyeti yoksun kılma' suçundan 14'er yıl, 'birden fazla kişiyle nitelikli yağma' suçundan 7 yıl 6´şar ay, 'haberleşmenin gizliliğini ihlal' suçundan 3'er yıl, 'mala zarar verme' suçundan 3'er yıl, 'tehdit ve hakaret' suçundan 2'şer yıl ve 'özel hayatın gizliliğini ihlal' suçundan 3'er yıl olmak üzere toplamda her sanık için 32 yıl 6´şar ay hapis cezası istedi.

        10'AR YIL HAPİS CEZASI

        Mahkeme heyeti de tutuksuz yargılanan Murat Demirci, nişanlısı Sara Demir ve arkadaşı Tuğba Demirci'ye D.A.'ya yönelik 'nitelikli yağma' suçundan önce 12'şer yıl hapis cezası verdi. D.A.'nın telefonunu geri verdikleri için ceza 6'şar yıla düşürüldü.

        Heyet, sanıkların mahkemedeki iyi hallerini göz önünde bulundurarak cezayı 5'er yıla indirdi. 3 kişi, 'hürriyeti yoksun kılma' suçundan ise önce 3'er yıl, daha sonra suçun nitelikli ve birden fazla kişiyle işlendiği belirtilerek cezayı 6'şar yıla çıkartıldı.

        Heyet, sanıkların mahkemedeki iyi hallerini göz önünde bulundurarak 5´er yıla indirdi. 3 kişi, diğer işledikleri, 'haberleşmenin gizliliğini ihlal', 'tehdit ve hakaret' ve 'mala zarar verme' suçlarından aldıkları toplam 2 yıl 1 ay 25 günlük cezalarını ise cezanın hükmün açıklanması geri bırakılması kararını verdi.

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        #Rezidansta işkence
        #Son dakika haberler
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