Rambo Okan gözaltına alındı

Kadıköy'de polisler tarafından darp edildiğini iddia eden Rambo lakaplı Okan Güler'in (53) sosyal medyada paylaşımlarına karşı İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden açıklama yapıldı. Yapılan açıklama ile beraber olay gününe dair güvenlik kamerası görüntüleri yayınlanarak, herhangi bir darp olayının yaşanmadığı ve Güler'in gözaltına alındığı duyuruldu.
Rambo Okan olarak da tanınan Okan Güler, Kadıköy'de Boğa Meydanı'nda bulunan Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından darp edildiğini iddia etti. Bir video çekip sosyal medyada paylaşan Güler, 4 polis tarafından darp edildiğini söyleyerek İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan yardım istedi.
GÖZALTINDA
Güler'in sosyal medya paylaşımın ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü, olay gününe dair güvenlik kamerası görüntülerini paylaşarak cevap verdi. Görüntülerde Güler'in, polislerin yanına gelerek video çekip sohbet ettiği ve darp olayının yaşanmadığı gözüküyor.
Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Güler'in "Kasten Yaralama" ve "Suç Uydurma" suçlarından gözaltına alındığı duyurularak, "25.09.2020 tarihinde İlimiz Kadıköy ilçesinde Rambo Okan lakabı ile tanınan O.G.(53) isimli şahsın bazı sosyal medya hesaplarından Kadıköy ilçesi Boğa Meydanı'nda polisler tarafından darp edildiği şeklinde yapılan video paylaşımları üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada:
"Görevlilerce yapılan çalışmalarda; Bahse konu olay ile ilgili elde edilen kamera görüntüleri incelemesinde O.G. isimli şahsın saat: 17.51 sıralarında Boğa Meydanı'nda bulunan Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü görevlilerimizin yanına gelerek konuştuğu ve görevlilerimizle video çektiği, sonrasında ise yürüyerek uzaklaştığı ve herhangi bir darp olayının yaşanmadığı tespit edilmiş ayrıca videoda belirtilen iddialar ile ilgili gerekli işlemlerin yapılabilmesi için şahsa ulaşılmış ve şahsın Haydarpaşa Numune Hastanesinde doktor raporu alınmış, alınan raporda herhangi bir darp izine rastlanmadığı tespit edilmiş ve şahıs "Kasten Yaralama" ve "Suç Uydurma" suçlarından yakalanarak gözaltına alınmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunulur" ifadelerine yer verildi.
2010 yılında Kadıköy'de bir polisin "MP5" silahını çaldıktan sonra kaçan ve bir apartmanın bahçesinde yakalanarak gözaltına alınan Rambo lakaplı Fenerbahçe taraftarı Okan Güler, "Yakalanmasaydım Aziz Yıldırım'ı vuracaktım" demişti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!