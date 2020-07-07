İstanbul'da sanal bahis oynatan bir şebekeyi takip eden polis ekipleri yapılan çalışmaların ardından bu sabah 05.00’de harekete geçti. İstanbul’da 12 ilçede düzenlenen baskınlarda haklarında yakalama kararı olan 39 şüpheliden şebeke elebaşı U.J.’nin de aralarında olduğu 36’sı yakalandı.
SİLAH, DİJİTAL MATERYAL, UYUŞTURUCU, PARA...
Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, yapılan aramalarda 6 tabanca, 122 tabanca mermi 35 telefon, 11 bilgisayar, 18 banka kartı, bol miktarda dijital materyal, 20 gram uyuşturucu ve 320 bin lira para ele geçirildi.
PARA TRANSFERLERİNDE QR KOD SİSTEMİ
İddiaya göre, şebeke üyeleri, polis ekiplerinin takibine yakalanmamak için kredi kartı ya da pos uygulamalarını kullanmıyordu. Şebeke yeni bir yöntem olarak banka ATM’lerindeki QR sistemini kullanıyordu. Şebekeye para yatıran müşteriler, kendilerine gönderilen QR üzerinden para yatırırken ödemeler de aynı şekilde yapılıyordu.
3 MİLYON LİRALIK HAKSIZ KAZANÇ
QR sistemi kullanarak yakalanmayacağını düşünen şebekenin bu yöntemle 3 milyon liralık haksız kazanç sağladığı tespit edildi.
QR KOD NEDİR?
İngilizce Çabuk Tepki (Quick Response) kelimelerinin baş harflerinden QR kod, mobil cihaz kameralarından okutulabilen, iki boyutlu barkod türünün adıdır. Japon Denso firmasına patentli kod, genellikle kare beyaz fon üzerinde siyah motiflerden oluşur. Bu barkod türü, kullanıcıyı telefon numarası, e-posta adresi, internet adresi kısa mesaj gibi içeriklere yönlendirir.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!