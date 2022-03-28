Putin ve Zelenskiy görüşür mü? Lavrov'dan açıklama

HABERTURK.COM

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Putin ile Ukraynalı mevkidaşı Zelenskiy arasındaki muhtemel görüşmenin, iki taraf önemli konularda anlaşmaya yakın olduğunda gerçekleşmesi gerektiğini söyledi.

Sırp medya kuruluşlarına konuşan Lavrov, Putin ve Zelenskiy arasında görüş alışverişinin şu anki çatışma ters tepebileceğini ifade etti.

Türkiye'de taraflar arasında gerçekleşecek müzakereye de değinen Lavrov "Rusya ile Ukrayna arasındaki yüz yüze müzakereler bugün-yarın İstanbulda yeniden başlayacak. Müzakerelerin başarılı sonuçlanmasını ümit ediyoruz" dedi.