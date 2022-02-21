Putin ve Lavrov'dan Rusya Güvenlik Konseyi'nde önemli açıklamalar

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Rusya Güvenlik Konseyi'nde konuşan Rusya Devlet Başkanı Putin "Somut bir tehditle karşı karşıyayız. Rusya sorunları barışçıl yöntemlerle çözmeye çalışıyor" dedi.

Putin ayrıca "Macron ile 2 kez görüştük. Onun da bana verdiği garantiler söz konusu oldu. Ancak ben bu değişiklikleri sorduğumda ise o bana bu değişiklikleri açıkça ifade etmedi" diye ekledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da "NATO ve ABD'ye taleplerimizi ilettik. NATO açık kapı politikası nedeniyle taleplerimiz reddetti. Güvenlik endişelerimiz gözardı ediliyor" dedi.

Lavrov "Şu noktada ikincil unsurlar daha fazla ele alındı bunu görmekteyiz. Elbette temel konuların NATO'nun genişlemesi gibi konuların ikincil unsurlar kadar ele alınmadığını görmekteyiz. Ukrayna krizi geniş kapsamlı ele alınırsa ancak çözülebilir. Batı, temel güvenlik taleplerimizi görüşmeye hazır değil. Batı, NATO'nun genişletilmemesi yönündeki teklifimizi kabul etmeye hazır değil. Ortak tutum için Washington ile konuşmalıyız" dedi.

Lavrov, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile 24 Şubat’ta İsviçre’nin Cenevre kentinde görüşeceğini de açıkladı.