Putin'den 'gönüllü savaşçı' mesajı

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Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ortadoğu'da Rusya için savaşmaya hazır 16 bin gönüllü olduğunu söyledi.

Rusya Güvenlik Konseyi toplantısında konuşan Putin de, Ukrayna'ya karşı mücadele etmek isteyen gönüllülerin savaşmasına izin vermeye onay verebileceğini söyledi.

Putin, Rusya Savunma Bakanı Şoygu'nun, Javelin ve Stinger gibi ele geçirilen Amerikan yapımı tanksavar sistemleri Luhansk ve Donetsk bölgelerinden savaşçılara verme teklifine de onay verdi. Putin "Böyle bir fikri desteklerim" dedi.