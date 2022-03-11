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Dünyanın gözü burada... Mariupol'de trajedi: Toplu mezarlar kazıldı... - Öne Çıkan Haberler

Mariupol'de trajedi: Toplu mezarlar kazıldı

Birkaç gün önce Mariupol'da bir doğum hastanesine düzenlenen ve üç kişinin hayatını kaybetmesine neden olan hava saldırısı ile dünyanın gözü bu liman kentine çevrildi. Mariupol'den gelen fotoğraflar yaşanan trajediyi ortaya koyarken, pek çok ülke bölgede ateşkesin ilan edilmesi ve insani koridorların açılması için ardı ardına Rusya'ya çağrıda bulunuyor.

11.03.2022 - 11:04 | Güncelleme: DÜNYA
HABERTURK.COM

  • Mariupol'da bir doğum hastanesine düzenlenen ve üç kişinin ölümüne neden olan bir hava saldırısı üzerine tepkiler çığ gibi büyürken, Batılı ve Ukraynalı yetkililer saldırıyı savaş suçu olarak nitelendirdi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya'nın liman kentinden tahliyelere izin vermeyi reddetmesinin "bir terör" olduğunu söyledi.

  • 430 bin nüfuslu bir güney liman kenti olan Mariupol'da durum giderek daha vahimleşti. Başbakan Yardımcısı Iryna Vereshchuk'a göre, soğuk şehrin 10 günlük kuşatmasında 1300'den fazla kişi hayatını kaybetti. Ölümlerin artması nedeniyle toplu mezarlar açıldı.

  • Mariupol sakinlerinin ısınma veya telefon hizmeti yok, birçoğu da elektriksiz. Cesetler toplu mezarlara gömülürken, sokaklar yanmış arabalar, kırık camlar ve parçalanmış ağaçlarla dolu...

  • Zelenskiy, ulusa sesleniş konuşmasında, "Mariupol'u rehin tutmak, sürekli bombalamak ve bombalamak için açık bir emirleri var" dedi. Zelenskiy Rusların, insani bir koridor olması gereken yerde tank saldırısına başladığını belirtti.

  • Kızıl Haç'tan yerel bir yetkili olan Sacha Volkov'a göre, marketler ve eczaneler, erzak almak için içeri giren insanlar tarafından günler önce boşaltıldı. Volkov, sebzeler için bir karaborsa faaliyet gösterdiğini, et bulunmadığını ve insanların arabalardan benzin çaldığını söyledi.

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