Putin Türkiye'ye geliyor

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Kremlin'den yapılan açıklamada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetini kabul ettiği ve Türkiye'ye geleceği belirtildi.

Açıklamada tarihe ilişkin net bir tarih verilmezken, planlamanın koronavirüs salgını ve takvime uygun yapılacağı ifade edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün yaptığı açıklamada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i Türkiye'ye davet ettiklerini belirterek, "Ülkemizde kendisiyle ikili bir görüşmeyi de yapmak suretiyle bazı adımları atalım istiyoruz" demişti.

Öte yandan Kremlin ABD ve Rus dışişleri bakanlarının ne zaman görüşeceğinin ise henüz kararlaştırılmadığını açıkladı.