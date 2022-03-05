Putin: Operasyon zor bir karardı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri harekatına ilişkin olarak "Her şey plana uygun gidiyor. Askeri altyapıyı yok etme çalışması neredeyse tamamlandı" dedi.

"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."