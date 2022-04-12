Putin: Durmayacağız

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Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri harekatına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Putin "Ukrayna'da Rusya karşıtı güçler ile çatışma kaçınılmazdı, sadece bir zaman meselesiydi. Askeri operasyon ile Rusya'yı koruyoruz, başka seçeneğimiz yoktu" ifadelerini kullandı. Putin, Ukrayna’daki "özel askeri operasyonda" hedeflerine ulaşacaklarından şüphelerinin olmadığını da söyledi.

Savaşın ne kadar süreceğine ilişkin ise Putin "Askeri operasyonumuz başarıya ulaşana dek sürecek" dedi.