Rusya kimyasal silah kullandı mı?

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Ukraynalı yetkililer dün yaptığı açıklamada Rusya'nın kimyasal saldırıda bulunduğunu öne sürdü. Yetkililer maruz kalan birçok vatandaşının akut solunum sıkıntısı sendromundan muzdarip olduğunu ve başka rahatsızlıklar yaşadıklarını belirtti.

Azak Taburu yetkilileri, Mariupol'de bilinmeyen bir hava aracıyla kimyasal silahlar atıldığını iddia etti. Azak Taburu yetkilileri açıklamasında "Yaklaşık 1 saat kadar önce, Rus güçleri bilinmeyen bir kimyasal silahı Ukrayna ordusu ve Mariupol'deki siviller üzerinde kullandı. Kurbanlarda akut solunum sıkıntısı ve vestibülo-ataktik sendromları görülmekte" ifadelerini kullandı.

NATO olası kimyasal saldırı tartışmalarına ilişkin "Bu uluslararası hukukun ihlali anlamına gelir ve Rusya bunun sonuçlarına katlanmak zorunda kalır" demişti.

ZELENSKİY'DEN KİMYASAL AÇIKLAMASI

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy de konuya ilişkin net bir açıklamada bulunmadı ancak "Bu konuya büyük bir ciddiyet ve hassasiyetle yaklaşıyoruz. Rusya'nın kimyasal silah kullanma ihtimalinin konuştuğumuzu dünya liderlerine hatırlatmak isterim. O zaman da Rusya saldırılarına karşı çok daha sert ve hızlı tepki göstermemiz gerektiğini söylemiştim" dedi.

MARİUPOL BELEDİYE BAŞKANI TEMKİNLİ YAKLAŞTI

Mariupol Belediye Başkanı Yardımcısı Petro Andryushchenko da, Telegram kanalı üzerinden kimyasal saldırının doğrulanmadığını gerekli çalışmaların ardından detayları paylaşacaklarını ifade etti.

ABD: ENDİŞE VERİCİ

Rusya'nın Mariupol'da kimyasal silah kullandığının iddia edilmesi üzerine açıklama yapan ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, "Rus güçlerinin Ukrayna'nın Mariupol kentine bir kimyasal mühimmat attığını iddia eden sosyal medya paylaşımlarının farkındayız. Şu anda teyit edemiyoruz ve durumu yakından izlemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bu bilginin doğru olması durumunda son derece endişe verici olduğuna işaret eden Kirby, "Bu, Rusya'nın Ukrayna'da kimyasal madde karıştırılmış göz yaşartıcı gaz da dahil olmak üzere çeşitli kalabalıkları kontrol maddelerini kullanma potansiyeli hakkındaki endişelerimizi doğruluyor." değerlendirmesinde bulundu.