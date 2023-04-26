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Prof. Dr. Naci Görür'den rahatlatan açıklama!

Türkiye'nin önde gelen jeologlarından Prof. Dr. Naci Görür, Amerikalı bilim insanlarının, Malatya'da 6.8 büyüklüğünde deprem olabileceği iddiasına sosyal medya hesabından yanıt verdi. Prof. Dr. Görür, "6 Şubat deprem kırıkları birbirlerini kesmedi. Aralarında kısa bir boşluk kaldı. Burada bir deprem olabilir ama o kadar da büyük değil" değerlendirmesinde bulundu

Giriş: 26.04.2023 - 07:42 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberleri: Prof. Dr. Naci Görür'den rahatlatan açıklama! Amerikalı bilim insanlarına cevap verdi - Günün öne çıkan haberleri
Prof. Dr. Naci Görür'den rahatlatan açıklama!
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HABERTURK.COM

Türkiye, 6 Şubat günü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinden gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremin acısıyla sarsıldı. Deprem, 50 bini aşkın canımızı bizden alırken geride on binlerce yıkık bina ve enkaz bıraktı.

BÖLGEDE PEŞ PEŞE DEPREMLER YAŞANDI

Bu iki büyük depremin ardındansa Doğu Anadolu Fay (DAF) Hattı üzerinde peş peşe depremler yaşandı. Her deprem bize 6 Şubat'ın unutulmaz acısını hatırlatırken dün İTÜ'lü Jeolog Prof. Dr. Naci Görür önemli bir açıklamada bulundu.

"MALATYA'DA 6.8'LİK DEPREM OLACAK DİYORLARMIŞ"

Prof. Dr. Görür, sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı: "Amerikalılar, Malatya’da 6.8 deprem olacak diyorlarmış. 6 Şubat deprem kırıkları birbirlerini kesmedi. Aralarında kısa bir boşluk kaldı.

"OLABİLİR AMA O KADAR BÜYÜK DEĞİL"

Burada bir deprem olabilir ama o kadar da büyük değil. Elazığ’dan Hatay’a kadar kırılmamış fay veya fay kesimlerinde küçük-orta boyutlu depremler olabilir. ama DAF/ÖLÜ DENİZ hattı üzerinde artık uzun bir dönem büyük depremler olmaz."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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