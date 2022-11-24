Prof. Dr. İlber Ortaylı koronavirüse yakalandı

İHA

Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın koronavirüse yakalandığı belirtildi. Osmaniye Belediyesi 6. Kitap Fuarının onur konuğu Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın dün yapılan Covid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle Osmaniye programının 1 hafta sonraya ertelendiği duyuruldu.

Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, “Hocamız İlber Ortaylı’ya çok geçmiş olsun. Kendisi onur konuğumuz olarak gelecekti ancak rahatsızlığı nedeniyle programını 1 hafta ertelemek zorunda kaldık. Saygıdeğer hocamıza Allah’tan sağlık, sıhhat diliyorum” dedi.