İstanbul Şişli'de dehşete düşüren bir olay meydana geldi. İlçede bir polis merkezinin önünde 2 kişi bir saldırgan tarafından silahla vurularak yaralandı.

DHA'nın haberine göre, silahlı saldırgan olay yerinde yakalanırken, birisi kafasından bir diğeri karnından yaralanan kişiler hastaneye kaldırıldı.