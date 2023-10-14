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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: İstanbul'da "Pes" dedirten olay! Adliyedeki zabıt katibi çetenin lideri çıktı!

        "Pes" dedirten olay! Adliyedeki zabıt katibi çetenin lideri çıktı!

        İstanbul'da, Bakırköy Adalet Sarayı'nda görevli bir zabıt katibinin liderliğini yaptığı öne sürülen tefecilere yönelik operasyonda 13 kişi gözaltına alındı. Çetenin; tefecilerle hareket edip, parasını yüksek faizle kullandırmak isteyenlerin gayrimenkullerini geçici olarak devralma karşılığında kâr payı vaadinde bulunduğunu, birkaç ay ödeme yaptıktan sonra hileyle gayrimenkulleri tefecilerin yardımıyla farklı kişiler adına tescil ettirdiklerini belirledi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.10.2023 - 11:16 Güncelleme: 14.10.2023 - 11:20
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        "Pes" dedirten olay! Adliyedeki zabıt katibi çetenin lideri çıktı!
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        Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı, Bakırköy Adalet Sarayı'nda zabıt katibinin kurduğu şebekedeki tefecilerle birlikte hareket ederek, parasını yüksek faizle kullandırmak isteyen kişilerin gayrimenkullerini geçici olarak devralma karşılığında kar payı vaadinde bulunduğunu, birkaç ay göstermelik ödemeler yaptıktan sonra hileli yöntemlerle gayrimenkulleri tefecilerin yardımıyla farklı kişiler adına art arda tescil ettirdiklerini belirledi.

        GAYRİMENKULLERİ FARKLI KİŞİLERE SATMA ŞANTAJI

        DHA'da yer alan habere göre çalışmaların devamında şebeke üyelerinin gayrimenkulleri farklı kişilere satma şantajıyla mağdurlardan para talebinde bulunmayı sürdürdüğü tespit edildi. Ayrıca örgüt yöneticisinin yine kamu görevlisi olan aile üyelerinin eriştiği kişisel verileri para karşılığı üçüncü şahıslarla paylaştığı, usulsüz yolla yapılan sorgulamalar neticesinde edindiği bilgilerle alacaklılarla irtibat kurup yine para karşılığında uyuşmazlığın mahkeme dışında çözülmesine yönelik girişimlerde bulunduğu saptandı.

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        KAMU GÖREVLİSİNİN BANKA HESABI İNCELENDİ

        Şüphelinin aile üyelerinin banka hesaplarını inceleyen ekipler, kamu görevlisi olan bir ailenin hayatın olağan akışına aykırı olacak şekilde farklı kişilere ait aynı günlerde yüksek meblağlarda hesap hareketleri olduğunu, bu hesap hareketlerinin birçoğunun açıklama kısmında örgüt liderinin isminin yazıldığını fark etti.

        ÖRGÜT LİDERİ OLARAK ALIM SATIMI YÖNLENDİRDİ

        Mali polisi, gayrimenkullerin alım satımında da örgüt liderinin yönlendirmelerine uyulduğunu çete üyelerinin bu tavsiyelerle evleri aldığını saptadı. Çalışmalarını tamamlayan polis, geçtiğimiz salı günü şebeke üyelerine yönelik İstanbul ve Balıkesir'de çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

        52 TAPU ELE GEÇİRİLDİ

        Operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda tabanca, 52 tapu, 45 tam altın, 200 gram levha altın, 2 adet 2 milyon değerinde çek, 10 dijital materyal, bin 500 euro nakit para ele geçirildi. Firari 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

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