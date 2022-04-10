Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Özlem Yalman (Türkiye), Jelena Tomic (Hırvatistan), Viola Györgyi (Romanya)

Perfumerias Avenida: Cazorla 5, Copper 6, Karlie Samuelson 7, Katie Lou Samuelson 25, Alarie 6, Dominguez 8, Rodriguez 2, Fasoula 2, Hof 10, Vilaro, Lo

ZVVZ USK Prag: Oblak 7, Vyoralova 3, Vorackova 14, Thomas 7, Jones 26, Stankovic 2

1. Periyot: 12-19

Devre: 32-37

3. Periyot: 54-46

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde İspanya ekibi Perfumerias Avenida, Çekya temsilcisi ZVVZ USK Prag'ı 71-59 yenerek üçüncü oldu.

Birinci çeyreği 19-12 önde bitiren ZVVZ USK Prag, Jones'un pota altında etkili olduğu ilk devrenin ardından soyunma odasına 37-32 üstün girdi.

Katie Lou Samuelson'ın sayılarıyla ikinci devrede skor üstünlüğünü ele geçiren Perfumerias Avenida, üçüncü çeyreği 54-46 önde geçti.

Maç boyunca 9 oyuncusundan skor katkısı alan Perfumerias Avenida, mücadeleden 71-59 galip ayrılarak turnuvayı üçüncülükle tamamladı.

İspanya ekibinde Katie Lou Samuelson, 25 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı. Çekya temsilcisinde Jones'un 26 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.