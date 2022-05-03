Pençe-Kilit Operasyonu 63 terörist öldürüldü!

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Pençe-Kilit Operasyonu planlandığı gibi başarıyla devam ediyor. Teröristlerin sığınak, barınak, mağara ve mühimmat depoları Kahraman Topçularımız tarafından vuruluyor. Bölgede 2 terörist daha etkisiz hale getirildi ve böylece etkisiz hale getirilen terörist sayısı 63’e yükseldi" denildi

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