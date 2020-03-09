09 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
İstanbul Küçükçekmece'de dün saat 09.00 sıralarında bir park kavgası meydana geldi. İddiaya göre, pazar sabahı evinden çıkmak isteyen bir kişi, komşusunun park ettiği araç yüzünden zor durumda kaldı.
Komşusuna ulaşan vatandaş, aracını çekmesini istedi. İkili arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada darp edilen taraflardan biri akrabalarını da yanına alarak tekrar olay yerine geldi.
"BALKONDAN ATLADI, KOMŞUSUNU DÖVDÜ"
İHA'da yer alan habere göre akrabalarını alıp olay yerine gelen komşusunu gören kişi ise sinirlerine hakim olamayarak birinci kattaki evin balkonundan atlayarak, komşusuna tekme tokat saldırdı. İkilinin kavgasında tekmeler yumruklar havada uçuştu.
POLİS İKİ GRUBU DA GÖZALTINA ALDI
Kavgayı gören mahalleli olayı polis ekiplerine haber verdi. İhbarı değerlendiren ekipler olay yerine gelerek iki grubu gözaltına aldı. Birbirinden şikayetçi olan aileler karakola götürülerek ifadeleri alındı.
FİLM SETİNİ ARATMAYAN KAVGA KAMERADA
Park kavgası yüzünden başlayıp bütün mahalleyi ayağa kaldıran kavga ise güvenlik kamerasına yansıdı. Olayda önce iki kişinin araç başında tartıştığı ve daha olayın kavgaya dönüştüğü görülüyor. İki ailenin birbirine girdiği kavgada bir kişi, birinci kattaki evinin balkonundan uçarak kavgaya dahil oluyor. İki grubunun film setlerini aratmayacak kavgası saniye saniye kaydedildi.
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