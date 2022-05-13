Paris Başkonsolosluğu'na saldırıya ilişkin Çavuşoğlu'ndan açıklama

İşte Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun açıklamasından öne çıkanlar;

Paris Konsolosluğu'na saldırıya ilişkin Fransa maslahatgüzarı Dışişleri'ne çağırıldı.

Konsolosluğumuza saldırıyı gerçekleştirenler yargı önünde hesap vermeli, Fransa'dan somut adımlar görmek istiyoruz.

En çok destek verilmesi gereken yaptırımların esnetilmesi gereken yer İdlib olmalı.

Burada PKK/YPG'yi meşrulaştırma çabası görüyoruz. Özellikle sınırötesi yardımlar Türkiye'den Hatay üzerinden gidiyor. Oradan Suriye'ye gidiyor.

Hal bölgeyken bu bölgenin hariç tutulması anlamlıdır.