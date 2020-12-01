ÖSYM de duyurdu! Sınav tarihleri ertelendi

ÖSYM, Kovid-19 tedbirleri kapsamında ALES/2, YÖKDİL/2, DUS-STS Diş Hekimliği, e-YDS/13, DİB-MBSTS, YDUS ve DHBT sınavlarını erteledi.

YENİ TARİHLER BELİRLENECEK

ÖSYM Başkanı Aygün, "Salgının ülkemizdeki seyrine ve Sağlık Bakanlığının görüşlerine göre ilgili sınavların yeni tarihleri belirlenecek" açıklamasında bulundu.