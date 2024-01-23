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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Organize suç örgütü çökertildi! İsmail Süner yakalandı

        Organize suç örgütü çökertildi! İsmail Süner yakalandı

        Adana ve Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonlarda Antalya merkezli elebaşının İsmail Süner olduğu organize suç örgütü çökertildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.01.2024 - 08:38 Güncelleme: 23.01.2024 - 08:42
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        Organize suç örgütü çökertildi!
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        Antalya'nın Alanya ilçesi merkezli Adana ve Kahramanmaraş’ta eş zamanlı olarak düzenlenen “KAFES-32" operasyonlarında elebaşılığını İsmail Süner'in yaptığı organize suç örgütü çökertildi.

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya X'ten yaptığı açıklamada operasyon hakkında bilgi verdi.

        Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Antalya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu düzenlenen “KAFES-32” operasyonları kapsamında aralarında örgüt elebaşı İsmail Süner’in de olduğu 11 şüpheli yakalandı.

        Organize suç örgütünün Antalya (Alanya) genelinde: iş yerlerini kurşunlayıp esnaflar üzerinde baskı kurarak, iş yerlerinden para talep ettikleri, örgüt lideri ve bazı örgüt mensuplarının mağdur şahısların ikametine silah zoru ile girerek şahısları kaçırdıkları, internet bankacılığı üzerinden şahısların hesabında bulunan paraları kendi hesaplarına geçirdikleri ve polise gitmeme konusunda tehditte bulundukları, müştekilerin kiralık evlerini ellerinden alıp, bu evleri kendilerinin çalıştıracağını söyleyerek tehdit ettikleri, uyuşturucu ve silah ele geçirilmesi olayından sorumlu tuttukları mağduru grup halinde darp ettikleri ve kaçırdıkları, darp ettikleri mağdurları kayıt altına alarak zorla para tahsil edip senet imzalattıkları, kalabalık gruplar halinde gezerek halk ve esnaf üzerinde baskı kurdukları tespit edildi.

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