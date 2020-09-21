On Numara sonuçları açıklandı

On Numara çekiliş sonucu belli oldu. 21 Eylül 2020 tarihinde gerçekleştirilen On Numara çekilişi sonucu Milli Piyango İdaresi tarafından açıklandı.

ON NUMARA 21 EYLÜL 2020 SONUCU:

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