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HaberlerSağlıkSon dakika: Omicron varyantı Türkiye'de! Omicron hangi illerde?
Son dakika haberi Omicron varyantı Türkiye'de
Son dakika... Omicron varyantıyla ilgili olarak konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Evet bizde var. Merak etmeyin. Şu ana kadar toplam 6 vakamız tespit edildi, 1'i İstanbul'da 5'i İzmir'de olmak üzere. Bu 6 vakanın hastane ihtiyacı olmadı. Son derece belirtileri hafif, ayaktan takip edilen, herhangi bir sorunu olmayan hastalar" ifadelerini kullandı
Omicron varyantıyla ilgili olarak konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Evet bizde var. Merak etmeyin. Şu ana kadar toplam 6 vakamız tespit edildi, 1'i İstanbul'da 5'i İzmir'de olmak üzere. Bu 6 vakanın hastane ihtiyacı olmadı. Son derece belirtileri hafif, ayaktan takip edilen, herhangi bir sorunu olmayan hastalar" dedi.
OMİCRON BELİRTİLERİ NELER?
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), omicron varyantı nedeniyle henüz bir ölümün gerçekleşmediğini duyurmuştu. Omicron belirtileri arasında kuru öksürük, yüksek ateş, gece terleme ve çok fazla vücutta ağrı yaşanıyor. Omicron varyantı belirtileri arasında aşırı halsizlik gibi olağandışı belirtiler de görülüyor. Vakaların genelinde tat ve koku kaybı sık yaşanmıyor
DAHA YÜKSEK BULAŞMA RİSKİ
DSÖ, B.1.1.529 olarak isimlendirilen yeni mutasyonunun adını değiştirerek, "Omicron" ismini verdiğini duyurdu. Bu mutasyonun daha bulaşıcı olduğunu belirtilen DSÖ, açıklamasında "Bu mutasyon, bazıları endişe verici olan çok sayıda mutasyona sahiptir. Ön bulgular yeni mutasyonun daha yüksek bulaşma riski taşıdığı yönünde" ifadelerine yer verdi.
Dünya Sağlık Örgütü, Güney Afrika'da tespit edilen yeni koronavirüs varyantına "Omicron" adını verdi. İlk bulgulara göre Güney Afrika ve Botsvana'dan yayılan omicron varyantı daha yüksek bulaşma riski taşıyor.
ENDİŞE MUTASYONU
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yapılan yazılı açıklamada, Güney Afrika'da görülen ve B.1.1.529 olarak adladırtılan koronavirüsün (Covid-19) yeni mutasyonunu değerlendirmek üzere düzenlenen toplantının detaylarına değindi.Omicron mutasyonunu taşıyan vaka sayısının Güney Afrika'daki giderek arttığını belirten DSÖ, yeni mutasyonunu "Endişe Mutasyonu (VOC)" olarak sınıflandırdığını kaydetti.
HIZLA YAYILIYOR
DSÖ tarafından yapılan açıklamada, şu ana kadar B.1.1.529 mutasyonu taşıyan 100'den az vakanın rapor edildiği ifade edildi. Vakaların çoğunlukla Güney Afrika'da doğrulandığını belirten DSÖ, yeni mutasyonun Hong Kong, İsrail, Botsvana ve Belçika'da da tespit edildiğine dikkat çekti.
İLK NEREDE GÖRÜLDÜ?
İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid İngiltere Avam Kamarası'nda yaptığı açıklamada, mutasyonun "büyük bir uluslararası endişeye" neden olduğunu, fakat İngiltere'de herhangi bir vakanın tespit edilmediğini belirtti. Elde edilen deneyimlerin "hızlı ve mümkün olan en kısa zamanda hareket edilmesi gerektiğini" gösterdiğini bildiren Javid, B.1.1.529 mutasyonunun Güney Afrika ve Botsvana'dan "büyük ihtimalle" diğer ülkelere yayılmış olabileceğini kaydetti.
Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, Hong Kong'da yeni mutasyonun Güney Afrika'dan gelen 1 kişide ve aynı karantina otelinde birkaç gün sonra testi pozitif çıkan 1 misafirde tespit edildiği bildirildi. Bakanlık, 2 vakanın da Covid-19'a karşı tamamen aşılı olduğunu kaydetti.
B.1.1.529 olarak adlandırılan Güney Afrika mutasyonunun tespitinin ardından bazı ülkeler Afrika'daki bazı ülkelere olan sınırlarını kapatma kararı alırken, Belçika hükümeti tarafından yapılan açıklamada, ülkede ilk kez Güney Afrika mutasyonunun tespit edildiğini duyurdu.
Belçika Sağlık Bakanı Frank Vandenbroucke yaptığı açıklamada, yeni mutasyonun aşısız bir kişide tespit edildiğini ve şahsa 22 Kasım'da yapılan testin pozitif çıktığını duyurdu.
BİRÇOK ÜLKE UÇUŞLARI DURDURDU
Bu hafta başlarında Güney Afrika'da Covid-19'un yeni mutasyonu olan B.1.1.529'un tespit edilmesini ardından birçok ülkede yetkililer harekete geçerek, seyahat kısıtlamalarını sıkılaştırıyor. Aralarında İngiltere ve Singapur'un da bulunduğu çok sayıda ülke, Güney Afrika ülkelerine olan uçuşlarını durdurma kararı aldı.
AB Komisyonu Baş Sözcüsü Eric Mamer de, sosyal medya hesabından, AB ülkelerin, Botsvana, Esvatini, Lesotho, Mozambik, Namibya, Güney Afrika ve Zimbabve'ye seyahatlere kısıtlama getirilmesi kararı aldıklarını açıkladı.
İngiltere hükümeti tarafından yapılan açıklamada, mutasyon nedeniyle Güney Afrika, Botsvana, Namibya, Zimbabve, Lesotho ve Esvatini'nin kırmızı seyahat listesine alındığı ve bu ülkelerden gelen kişilerin 10 gün boyunca otel karantinası uygulamaları gerektiği ifade edildi.
Ek olarak Singapur, İtalya, Fransa ve İsrail, Mozambik'i kırmızı listeye alan ülkeler arasında yer alırken Japonya ise, Cumartesi gününden itibaren Güney Afrika'dan gelen yolcuların 10 gün karantinaya almaları ve bu süre içinde toplam 4 test yaptırmaları gerektiğini duyurdu.
ABD Başkanı Joe Biden, Güney Afrika'da ortaya çıkan yeni Kovid-19 varyantına ilişkin yazılı açıklamada bulundu. Danışmanlarının kendisine bu varyanta karşı bir an önce harekete geçme tavsiyesi verdiğini belirten Biden, pazartesiden itibaren Güney Afrika, Botsvana, Zimbabve, Namibya, Lesotho, Esvatini, Mozambik ve Malavi'ye seyahat kısıtlaması uygulanacağını bildirdi.
TÜRKİYE'DE SON DURUM
Fahrettin Koca, Türkiye'de 6 Omicron vakası tespit edildiğini açıkladı. Vakaların 5'inin İzmir'de 1'inin ise İstanbul'da olduğu ifade edildi.
Dünyayı endişelendiren Omicron varyantı ile ilgili yeni bulgular ve açıklamalar gelmeye devam ederken koronavirüsün daha bulaşıcı varyantı Türkiye'ye de sıçradı. Toplamda 57 ülkede görülen Omicron varyantı Türkiye'de yoplam 6 hastada görüldü. Bu hastaların 5'inin İzmir'de 1'inin İstanbul'da olduğu açıklandı.
Konuyla ilgili Meclis'teki bütçe görüşmelerinde millet vekillerinin sorularını yanıtlayan Sağlık Bakanı Koca, "Bizde 6 Omicron vakası var. İstanbul'da 1, İzmir'de 5 vaka var." dedi.
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
Son dakika: Omicron varyantı Türkiye'de! Omicron hangi illerde?/son-dakika-haberi-omicron-varyanti-turkiye-de-3280649
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