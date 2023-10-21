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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sanatçı Fazıl Say'ın Avrupa'daki konserlerinin iptal edilmesine tepki gösterdi.

Fazıl Say: Erdoğan şu ana kadar barış için dünya üzeri en iyi, en doğru açıklamaları yapan lider Haberi Görüntüle

Çelik, "Karanlık bir zihniyet, medeniyetin tüm değerlerini yok etmek istercesine, İsrail´in insanlık dışı saldırganlığına karşı çıkan ve barışı savunan üniversite öğrencilerini, aydınları, yazarları, sporcuları ve sanatçıları hedef alıyor. Bu çerçevede sanatçımız Fazıl Say'ın İsrail'in Filistin'deki insanlık dışı saldırılarına karşı çıkan fikirlerinden dolayı Avrupa'daki konserlerinin iptal edilmesini kınıyoruz" dedi.

Çelik X'ten yaptığı açıklamalarda şunları söyledi:

"Dünyada şimdiye kadar itibarlı bilinen bazı yayın organları, utanç verici hedef göstermelerin ilan tahtası durumuna dönüşmüş durumdadır. Bu şebekeler tarafından hedef alınmak her sanatçı ve aydın için onurdur.

Sayın Fazıl Say’ın masum sivillere sahip çıkan, Netenyahu’nun canice siyasetine karşı olan, herkes kesime dönük hakkaniyetli bir çözüm için gayret gösteren Sayın Cumhurbaşkanımızın barıştan yana olan yaklaşımını desteklemesi takdir edilmesi gereken bir tavırdır.

Tüm dünyanın barbarlığa ve yalana teslim olmasını isteyen karanlık bir zihniyet barış isteyen herkesi susturmak istiyor.

Silahına susturucu takmış katiller gibi tüm değerleri öldürmek istiyorlar.

Rusya-Ukrayna savaşını bahane eden aynı karanlık kafalar üniversitelerde Dostoyevski derslerinin yasaklanmasından Rus orkestra şefinin işine son verilmesine kadar, Nazilerin kitap yakma eylemlerini hatırlatan kötülüklere imza atmışlardı.

Şimdi de adil bir çözüm ve barış isteyen herkesi linç etmeye kalkışıyorlar.

Bunlar bilsin ki, insanlık barbarlığa teslim olmayacak...

Bunlar bilsin ki, cinayet ve yalan siyasetleri karşısında susmayacağız...

Bunlar bilsin ki, masumlardan yana yükselen her ses insanlığın umudu olmayı sürdürecek...

Yalan siyasetleriyle ve hakikat düşmanı propogandalarıyla kimseyi kandıramayacaklar.

İnsanlık haysiyeti bu barbarlığı yenecek.

Sanat, bu hakikat düşmanlarına masum çocuklar ölmesin diye barışın alfabesiyle cevap vermeye devam edecek."

FAZIL SAY'DAN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A Sanatçı Fazıl Say, "Erdoğan şu ana kadar barış için dünya üzeri en iyi, en doğru açıklamaları yapan lider" demişti. REKLAM Sanatçı Fazıl Say, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail-Hamas politikasına destek vererek, "Erdoğan şu ana kadar barış için dünya üzeri en iyi, en doğru açıklamaları yapan liderdir" dedi. Fazıl Say X'ten yaptığı paylaşımlarla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail-Hamas çatışmalarında izlediği politikaya destek vermişti.

"BU SİYASETİN DÜNYADA YERİ YOK" İsrail'e tepki gösteren Say, "Netanyahu siyasetinin bu dünyada yeri olmamalı. Savaş, terör, vahşet… Katliam… Bu siyasetin bu dünyada hiç bir yeri yoktur, olmayacaktır. İnsanlara, yaşama hakkı ve eşit haklar vermeyen her siyaset 'ölüm kültürü' vahşetini yaratandır. İsrail halkı aylarca bu berbat siyaseti protesto ettiler. Bizzat şahidim" ifadelerini kullanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bölgeye yönelik itidal çağrısıyla birlikte izlediği politikayı destekleyen Say, "Şunu da eklemek isterim, hatta tüm eleştiri oklarını almayı göze alarak; Erdoğan şu ana kadar barış için dünya üzeri en iyi, en doğru açıklamaları yapan liderdir. Rusya-Ukranya savaşında da bu bence böyleydi" demişti.