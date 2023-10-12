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Sanatçı Fazıl Say, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail-Hamas politikasına destek vererek, "Erdoğan şu ana kadar barış için dünya üzeri en iyi, en doğru açıklamaları yapan liderdir" dedi.

Fazıl Say X'ten yaptığı paylaşımlarla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail-Hamas çatışmalarında izlediği politikaya destek verdi.

İsrail'e tepki gösteren Say, "Netanyahu siyasetinin bu dünyada yeri olmamalı. Savaş, terör, vahşet… Katliam… Bu siyasetin bu dünyada hiç bir yeri yoktur, olmayacaktır. İnsanlara, yaşama hakkı ve eşit haklar vermeyen her siyaset 'ölüm kültürü' vahşetini yaratandır. İsrail halkı aylarca bu berbat siyaseti protesto ettiler. Bizzat şahidim" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bölgeye yönelik itidal çağrısıyla birlikte izlediği politikayı destekleyen Say, "Şunu da eklemek isterim, hatta tüm eleştiri oklarını almayı göze alarak; Erdoğan şu ana kadar barış için dünya üzeri en iyi, en doğru açıklamaları yapan liderdir. Rusya-Ukranya savaşında da bu bence böyleydi" ifadelerini kullandı.

1- Netanyahu siyasetinin bu dünyada yeri olmamalı.

Savaş, terör, vahşet…

Katliam…

Bu siyasetin bu dünyada hiç bir yeri yoktur, olmayacaktır.

İnsanlara, yaşama hakkı ve eşit haklar vermeyen her siyaset “ölüm kültürü” vahşetini yaratandır.

İsrail halkı aylarca bu berbat siyaseti — Fazıl Say (@fazilsaymusic) October 11, 2023

2-

Bu berbat siyaseti Protesto ettiler. Bizzat şahidim.

Şunu da eklemek isterim, hatta tüm eleştiri oklarını almayı göze alarak,;

Erdoğan şu ana kadar barış için dünya üzeri en iyi, en doğru açıklamaları yapan liderdir.



Rusya-Ukranya savaşında da bu bence böyleydi. @RTErdogan — Fazıl Say (@fazilsaymusic) October 11, 2023