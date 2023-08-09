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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: O kentimizde denize girmek yasaklandı! Karasu, Kocaali ve Kaynarca sahillerinde boğulma tehlikesi!

        O kentimizde denize girmek yasaklandı!

        Sakarya'nın denize kıyısı olan Karasu, Kocaali ve Kaynarca sahillerinde yüksek dalga boyları ve boğulmalara neden olan dip akıntısı nedeniyle denize girmek yasaklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.08.2023 - 11:35
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        O kentimizde denize girmek yasaklandı!
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        Sakarya´nın Karadeniz´e kıyısı olan ilçeleri Karasu, Kocaali ve Kaynarca sahillerinde etkili olan rüzgarla birlikte dalgaların yükselmesi ve dip akıntısı sebebiyle ilçe kaymakamlıkları tarafından denize girmek yasaklandı.

        SAHİLLERE KIRMIZI BAYRAK ÇEKİLDİ

        DHA'da yer alan habere göre sahillere, denize girmenin yasak olduğunu gösteren kırmızı bayrak çekildi.

        CANKURTARANLAR UYARIYOR

        Plajlarda görevli cankurtaranlar ise sahile gelen tatilcileri denize girmemeleri konusunda uyardı.

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        #sakarya
        #Son dakika haberler
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