Son dakika haberi: O kentimizde denize girmek yasaklandı! Karasu, Kocaali ve Kaynarca sahillerinde boğulma tehlikesi!

Son dakika haberi: O kentimizde denize girmek yasaklandı! Karasu, Kocaali ve Kaynarca sahillerinde boğulma tehlikesi!

REKLAM advertisement1

Sakarya´nın Karadeniz´e kıyısı olan ilçeleri Karasu, Kocaali ve Kaynarca sahillerinde etkili olan rüzgarla birlikte dalgaların yükselmesi ve dip akıntısı sebebiyle ilçe kaymakamlıkları tarafından denize girmek yasaklandı.

SAHİLLERE KIRMIZI BAYRAK ÇEKİLDİ

DHA'da yer alan habere göre sahillere, denize girmenin yasak olduğunu gösteren kırmızı bayrak çekildi.

CANKURTARANLAR UYARIYOR

Plajlarda görevli cankurtaranlar ise sahile gelen tatilcileri denize girmemeleri konusunda uyardı.