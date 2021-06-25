O derede 37 gün sonra yine aynı görüntü!

SON DAKİKA HABERİ... O derede 37 gün sonra yine aynı görüntü!

İHA

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesindeki Menekşe Deresi, 37 gün sonra yeniden kırmızıya büründü. Deredeki çevre kirliliği endişesi çevre sakinleri ile balıkçıları korkutuyor.

Küçükçekmece'deki Menekşe Deresi kırmızı rengine büründü. Çevrede oturan vatandaşları ve balıkçıları tedirgin eden kırmızı su, bölgede kokuya da neden oldu.

Derenin bazı bölgelerinde rengin yer yer çok koyulaştığı görüldü. Havadan görüntülenen Menekşe Deresi, 20 Mayıs'da yine kırmızı rengi ile gündem olmuştu.