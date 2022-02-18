Atletizmde Dürüstlük Birimi (AIU), yasaklı madde kullanması ve hakkında açılan soruşturma sırasında iş birliği yapmayı reddetmesi nedeniyle Okagbare'ye iki ayrı ihlalden 10 yıl men cezası verildiğini duyurdu.

2020 Tokyo Olimpiyatları kadınlar 100 metre eleme serisinde birinci olan 33 yaşındaki Okagbare, doping testi pozitif çıktığı gerekçesiyle yarı final yarışına çıkamamıştı.

Okagbare, 2008 Pekin Olimpiyat Oyunları ve 2013 Moskova Dünya Atletizm Şampiyonası'nda uzun atlamada gümüş madalya kazanmıştı.