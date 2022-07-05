Nefes Operasyonu! 214 gözaltı kararı

Tütün mamülü, makaron kaçakçılığı yapan suç örgütlerine yönelik operasyon başlatıldı. Operasyonda 214 kişi için gözaltı kararı verildi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu operasyonun detaylarını açıkladı. Bakan Soylu, "Bu operasyon 6 ay süren takip sonucu ve analizler sonucu gerçekleştirilmiş, 8 suç gurubu tespit edilmiş, tedarik ve dağıtım zincirleri de ortaya çıkartılmıştır" dedi.
Bakan Soylu yaptığı açıklamada, "Kaçak sigaraya karşı gerçekleşen bu mücadelede, yeni bir alana yönelen organize suç örgütleri, burada dolu ve boş makaron ile 35.2 milyondan, 2021 sonu itibariyle 1 milyar 754 milyon makarona ulaşmıştır. Yani bu esas itibariyle önemi bir sayıdır. Ve burada boşluk bulmaya çalışan bu suç örgütleriyle beraber ciddi bir mücadele gerçekleştirilmektedir. Son 5 yılın toplamında ise 2020-2021 ve son altı ay olmak üzere son beş yılın ortalaması ise 5 milyar makaron civarındadır" dedi.
Soylu sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bu operasyonlar sırasında tütün mamülü, makaron kaçakçılığı yapan, bu ürünlerini piyasaya süren suç gruplarına çalışma yapıldı. Elbette ki bunlar yakalanıyorlar, ama bunları piyasaya süren suç grupları kimlerdir diye Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele daire başkanlığımızın başkanlığında tüm illerde bu suç gruplarına yönelik bir çalışma yapılmış ve yaklaşık 8 suç grubu tespit edilmiş ve bu sabah itibariyle bu 8 suç grubuna ve birlikte çalıştığı şahıslara yönelik 615 adreste arama kararı alınmış, ortak koordinasyon içerisinde 214 şahsın gözaltı kararı verilmiş ve şu anda adreslere eş zamanlı şekilde 7 ilde baskın yapılarak özellikle bu 8 suç grubunun çökertilmesine yönelik bir operasyon planlanmıştır."
"8 SUÇ GRUBU TESPİT EDİLDİ"
İçişleri Bakanı Soylu, "Bu operasyon 6 ay süren takip sonucu ve analizler sonucu gerçekleştirilmiş, 8 suç grubu tespit edilmiş, tedarik ve dağıtım zincirleri de ortaya çıkartılmıştır" ifadelerini kullandı.
Fotoğraflar: İçişleri Bakanlığı
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