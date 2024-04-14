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        Haberler Dünya Son dakika haberi NATO, İran'ı kınadı

        Son dakika haberi NATO, İran'ı kınadı

        NATO, "İran'ın İsrail'e saldırılarıyla Orta Doğu'daki gerilimi artırmasını" kınayarak, itidal çağrısında bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2024 - 19:51 Güncelleme: 14.04.2024 - 19:51
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        NATO, İran'ı kınadı
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        NATO sözcüsü Farah Dakhlallah, X hesabından yaptığı açıklamada, "İttifak'ın İran'ın dün gece gerginliği artırmasını kınadığını ve itidal çağrısında bulunduğunu" bildirdi.

        NATO'nun gelişmeleri yakından izlediğini belirten Dakhlallah, "Orta Doğu'daki çatışmanın kontrolden çıkmaması hayati önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

        İRAN-İSRAİL GERİLİMİ

        İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 kişi ölmüştü.

        İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu.

        İsrail de İran'ın saldırılarına karşılık vereceğini bildirmişti.

        İran dün İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmış, bazı askeri hedeflerin vurulduğunu açıklamıştı.

        İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini belirtmişti.

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