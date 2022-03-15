NATO'dan Çin'e 'Rusya' çağrısı

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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg açıklamasında ilk olarak kimyasal silah tartışmalarına değindi ve "Kimyasal silahtan endişeliyiz" dedi.

"NATO Çin'in Rusya'ya herhangi destek verdiğine dair bilgi aldı mı? Rusya'nın son adımlarına karşı tepkileriniz nedir?" sorusuna Stoltenberg "NATO'nun temel sorumluluğu bütün NATO müttefiklerini korumak ve savunmaktır. Tek bir müttefiğe saldırı tümüne saldırı olur. Bunu yaparken şu anda daha tehlikeli bir rtamında yapıyoruz. Bunun sebebi Ukryna'nın işgal edilmesi ancak Doğu tarafında gücümüzü artırdık. nato topraklarının her bir karışını savunmak durumundayız. Elimizden gelenin en iyisini yaparak tehlikelerin oluşmasını engellemeliyiz. Çin konusunda da Çin dünyanın geri kalanına katılmalı ve güçlü şekilde Ukrayna'nın işgalini kınamalı. Rusya'ya herhangi bir destek, onların savaşını kolaylaştıracaktır ve devam ettirmesini sonuçlandıracaktır. O yüzden Çin'in de BM Güvenlik Konseyi üyesi olarak uluslarası hukuka uyma sorumluluğu var. Çünkü ortada uluslarası hukuka uygunsuz bir durum var. Dolayısıyla yakından izliyoruz" dedi.

"NATO MÜTTEFİKLERİ UKRAYNA'YI UZUN YILLARDIR DESTEKLİYOR"

"Kosova örneklerini düşündüğümüz zaman NATO için eşik nedir? Rusya'nın sebep olduğu ölümler ne aşamada NATO'nun doğrudan müdahalesini gerektirecektir?" sorusuna Stoltenberg "NATO müttefikleri Ukrayna'yı uzun yıllar boyunca destekledi, 2014 yılındaki Kırım'nın işgali zamanında destek verdi, askeri eğitim verdi şu anda bu kişiler de cesurca savaşıyorlar. Bu yıllarca devam eden destek yaptıklarımızın çok önemli olduğunu gösterdi. 2014'e kıyasla Ukrayna Silahlı Kuvvetleri çok daha güçlü. Putin savaştan sorumlu. Savaşı şu an bitirebilir. Tam olarak da kendisine bu çağrıda bulunuyoruz. Ukrayna çok değerli bir ortak ve partnerimiz. Desteklediğimiz, desteklemeye devam edeceğimiz ve desteğimizi artıracağımız bir ortak. Bizim bir ittifak olarak sorumluluğumuz hepsiniz korumak ve güçlendirmek. Ancak Putin sonunda bu işgalden sorumludur ve güçlerini çekerek bu savaşı durdurmalıdır" dedi.

"Ukrayna'nın talebine karşılık, NATO ve ABD neden savaş uçaklarının dahil olmayaacğını söylüyor?" sorusuna ise Stoltenberg "NATO müttefikleri ekipman destekleri sunuyorlar, hava savunma sistemleri de bunun içinde. Her bir tür desteğin detayına girmeyeceğim çünkü bu daha zor hale getirecektir. Biz NATO müttefikleri ileri hava savunma konusunda gerekli desteği sağlıyoruz" yanıtını verdi.

Stoltenberg ayrıca "Biz dikkatimizi daha da artırıyoruz. Hava sahamızı daha dikkatli şekilde izlemeye devam ediyoruz. İzleme çaplarımız ve hava devriye çalışmaları da buna dahil. Aynı zamanda ihtiyaç olursa daha seri yanıt vermeye de çalışıyoruz. Romanya hava sahasına giren bir objeyi tespit ettik ve Romanya savaş uçakları hızlı şekilde yönlendirildi. Hırvatistan'da da benzer bir durum söz konusuydu. NATO bunu incelemeye devam ediyor. Şu ana kadar elde ettiğimiz bulgular Hırvatistan'a düşenin silahlı bir drone olmadığı ancak dikkatimizi artımaya devam edeceğiz ki gerektiğinde reaksiyon verelim" ifadelerini kullandı.