Fenerbahçe'nin stoper oyuncusu Kim Min Jae, uzun süredir Napoli ve Rennes takımları ile anılıyor.

Yarışa sonradan giren Napoli, Güney Koreli stoperi transfer etmeye yaklaştı.

Tutto Mercato'nun haberine göre; Napoli 25 yaşındaki oyuncu ile 5 yıllık sözleşme imzalayacak. Anlaşmaya göre Kim'in 2.5 milyon Euro yıllık net ücret kazanacağı bildirildi.

İtalya Serie A ekibi aynı zamanda, stoper oyuncusunun sözleşmesine 2. yıldan itibaren geçerli olmak üzere 42 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi ekleyecek.

25 yaşındaki Koreli milli oyuncu geçtiğimiz sezon Fenerbahçe adına 39 maçta forma giydi.