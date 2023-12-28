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        Haberler Gündem Güvenlik 'Fergio House' isimli sosyal medya hesabı üzerinden müstehcen içerikli videolar paylaşan 19 şüpheli yakalandı! - Gündem haberleri

        Son dakika haberi Müstehcenlik operasyonunda 19 gözaltı!

        İçişleri Bakanı Yerlikaya, "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Müstehcenlik suçlarıyla mücadele kapsamında İstanbul merkezli 8 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen 'Kafes-26' Operasyonu'nda 'Fergio House' isimli sosyal medya hesabı üzerinden müstehcen içerikli videolar paylaşan 19 şüpheli yakalandı" paylaşımında bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.12.2023 - 12:11 Güncelleme: 28.12.2023 - 12:16
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        Müstehcenlik operasyonunda 19 gözaltı!
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliğince; Büyükçekmece, Gaziosmanpaşa, Kartal, Beyoğlu, Eyüpsultan ilçeleri ile Isparta, Hakkari, Ankara, Gaziantep, İzmir, Konya ve Antalya illerinde toplam 15 adreste eş zamanlı olarak yapılan 'Kafes-26' Operasyonu düzenlendi" ifadelerine yer verdi.

        Yerlikaya şunları söyledi: "Operasyon kapsamında Instagram ve X isimli sosyal medya platformlarında 'Fergio House' isimli sosyal medya hesabı üzerinden müstehcen içerikli videolar paylaşan şahısların organize bir şekilde hareket ederek müstehcen içerikli parti yapacakları tespit edildi. Düzenlenen operasyonlarda 19 şüpheli şahıs yakalandı. 2 bin adet sahte 100 dolarlık banknota el konuldu."

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