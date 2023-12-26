Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA HABERİ: Mustafa Hakkulu cinayetinde flaş gelişme! - Adana haberleri

        Mustafa Hakkulu cinayetinde flaş gelişme!

        Adana'nın Kozan ilçesinde 12 gün önce kayıp olarak aranan ve canlı yayında öldürüldüğü ortaya çıkan Mustafa Hakkulu cinayetinde bir kişi daha gözaltına alındı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 26.12.2023 - 07:49 Güncelleme: 26.12.2023 - 07:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mustafa Hakkulu cinayetinde flaş gelişme!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Adana'da, Kozan ilçe Jandarma ekipleri dün en yakın arkadaşı İsa Dumlu’nun cinayeti işlediğini itiraf etmesi üzerine canlı yayında gözaltına alınan ve Kozan’a getirilecek olan İsa Dumlu’nun ardından Yüksel Ürün, Kozan’da gözaltına alınmıştı.

        ESKİ EŞİ DE GÖZALTINA ALINDI

        İHA'da yer alan habere göre akşam saatlerinde Malatya’da bulunan Mustafa Hakkulu’nun eski eşi Bengül Güvenç'in de gözaltına alınarak Kozan’a getirileceği öğrenildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #adana
        #Son dakika haberler
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Sıcaklık artıyor! Marmara'da kuvvetli rüzgar! 2 kentte kar var!
        Sıcaklık artıyor! Marmara'da kuvvetli rüzgar! 2 kentte kar var!
        Netanyahu'ya mecliste protesto
        Netanyahu'ya mecliste protesto
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Göçmen kaçakçılığı yapan 2 kişi yakalandı
        Göçmen kaçakçılığı yapan 2 kişi yakalandı
        Sergen Yalçın açıklaması
        Sergen Yalçın açıklaması
        Öz kaynak enerjisi!
        Öz kaynak enerjisi!
        Okan Buruk rekoru egale etti!
        Okan Buruk rekoru egale etti!
        Aşka koşanlar
        Aşka koşanlar
        Kartal nefes aldı!
        Kartal nefes aldı!
        Özlem Çetin'in ve 5 çocuğunun ölümü kaza mı cinayet mi?
        Özlem Çetin'in ve 5 çocuğunun ölümü kaza mı cinayet mi?
        Yol kesen taksiciler gözaltına alındı
        Yol kesen taksiciler gözaltına alındı
        Borsada kabus devam ediyor
        Borsada kabus devam ediyor
        Şehitler memleketlerine uğurlandı
        Şehitler memleketlerine uğurlandı
        Ünlü astrolog Hande Kazanova'dan yıllık burç yorumları
        Ünlü astrolog Hande Kazanova'dan yıllık burç yorumları
        31 Aralık 2024'e kadar uzatıldı
        31 Aralık 2024'e kadar uzatıldı
        "Barış ile ilişkim yok"
        "Barış ile ilişkim yok"
        "Yıllık 85 milyon yolcu ağırlayacak"
        "Yıllık 85 milyon yolcu ağırlayacak"
        En kaliteli yaşam sunan 20 şehir!
        En kaliteli yaşam sunan 20 şehir!
        Wanda Nara'dan morluk göndermesi
        Wanda Nara'dan morluk göndermesi
        "Evlenmediği için evde kalmış olunmuyor"
        "Evlenmediği için evde kalmış olunmuyor"
        Habertürk Anasayfa