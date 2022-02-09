MSB: Yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan şahıslar yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan terör örgütü mensubu 4 kişinin yakalandığını bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, hudutlarımızda yasa dışı geçişlere karşı mücadelenin sürdüğü belirtilerek, Hudut Kartalları'nın Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 kişiyi yakaladığı ifade edildi.

Açıklamada, yakalananlardan birinin terör örgütü PKK/YPG mensubu olduğunun belirlendiği kaydedildi.