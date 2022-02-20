MSB: Suriye'de taciz ateşi açan 14 terörist etkisiz

MSB'den yapılan açıklamada, Mehmetçiğin teröre ve teröristlere karşı mücadelesini sürdürdüğü vurgulandı.

Açıklamada, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine taciz ateşi açan 14 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirdiği belirtildi.