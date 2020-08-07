Bakanlıktan yapılan açıklamada, kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerinin teröristlerle mücadelesinin gece gündüz, dağ bayır demeden başarıyla devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Kahraman Mehmetçik son 24 saatte 17 teröristi daha etkisiz hale getirirken, son 10 günde toplam 57 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirilmiş oldu." bilgisine yer verildi.